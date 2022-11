L’Australie se faufile en huitièmes de finale

L'Australie, qui a battu le Danemark 1-0 grâce à un but de Mathew Leckie à l'heure de jeu mercredi, à Al-Wakrah, a réussi l'exploit, pour la deuxième fois de son histoire, d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Deuxième de ce groupe D derrière la France (à la différence de buts), mais devant la Tunisie (victorieuse de la France mercredi) qu'ils avaient battue 1-0 lors du match précédent, les Socceroos connaîtront plus tard mercredi le nom de l'adversaire qu'ils affronteront samedi au stade Ahmad-ben-Ali, à savoir le deuxième du groupe C, soit la Pologne, l'Argentine, l'Arabie saoudite ou le Mexique.

Lors de ses cinq participations précédentes à une phase finale, l'Australie ne s'était extirpée de la phase de groupe qu'à une seule reprise, en 2006, en Allemagne. Elle avait alors été stoppée en huitièmes de finale 1-0 par l'Italie, championne du monde cette année-là.

Mercredi, Leckie a donc inscrit l'un des buts les plus importants de l'histoire de la sélection australienne.

Lancé par Riley McGree, l'attaquant de Melbourne City s'est joué de la défense danoise, bien lente sur ce coup-là, pour tromper Kasper Schmeichel d'une frappe croisée, sèche et précise (61e).

Pour les Vikings , demi-finalistes du dernier Euro, cette élimination au premier tour, avec ce bilan d'un point sur neuf, constitue une énorme contre-performance.

On n'a pas reconnu les Danois, battus mais entreprenants trois jours plus tôt face à la France (2-1). Dos au mur et dans l'obligation de gagner, les hommes de Kasper Hjulmand ont certes d'emblée mis le pied sur le ballon.

Hormis une frappe de Mathias Jensen (11e), ils ont éprouvé les pires difficultés à s'approcher du but défendu par Matthew Ryan.

Les Kangourous n'ont guère été plus dangereux avant la pause, le gardien danois se couchant une première fois sur un tir trop faible de Michell Duje à la 42e minute.

Le match a donc été fermé, très pauvre en possibilités de but, à l'image de la confrontation entre ces deux équipes il y a quatre ans en Russie (1-1), où elles figuraient aussi dans le même groupe.

La Tunisie s'offre la France

Déjà qualifiée, la France a souffert le martyre avec neuf nouveaux entrants. Les Bleus ont manifestement manqué de repères collectifs dans une défaite inédite de 1-0 contre une Tunisie dynamique, mais également éliminée après la victoire des Australiens. Elle devra donc attendre avant de participer aux huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.

Les hommes de Didier Deschamps croyaient bien avoir remonté au score, mais l'arbitre en a voulu autrement. Il a invalidé tout au bout du temps additionnel le but de l'égalisation inscrit par Griezmann, finalement hors-jeu.

La responsabilité de cette défaite, qui stoppe brutalement une série de six victoires d'affilée en Coupe du monde, en revient grandement aux arbitrages opérés par le sélectionneur.

La plupart des cadres de l'équipe de France ont entamé le match sur le banc face à la Tunisie. Photo : Reuters / SIPHIWE SIBEKO

Il avait en effet choisi de ne reconduire au coup d'envoi que Varane et Tchouaméni pour reposer les autres titulaires. Mais avec neuf joueurs peu expérimentés, la France a trop manqué d'automatismes et d'équilibre pour espérer mieux.

Asphyxié par un adversaire jouant dans une enceinte acquise à sa cause, le tenant du titre s'est montré incapable de rivaliser dans le jeu avec les Aigles de Carthage .

Au contraire, ceux-ci ont parfaitement su exploiter la présence de Disasi et de Camavinga, qui ne sont pas latéraux de métier, pour insister dans les couloirs et provoquer des sueurs froides à chaque percée.

Après une perte de balle de Fofana, c'est logiquement Khazri, déjà double buteur en Russie en 2018, qui a concrétisé la domination tunisienne (58e) face à des Bleus bien naïfs et manquant d'agressivité.

La Tunisie a bien célébré sa victoire contre la France. Photo : Reuters / FABRIZIO BENSCH

Si les Tunisiens inscrivent du même coup leur premier but dans la compétition juste avant de la quitter, c'est en revanche le troisième déjà encaissé par les Français.

Les entrées de Griezmann, Mbappé et Rabiot ont néanmoins permis de rééquilibrer les débats. Mais face à la solidité tunisienne, cela s'est avéré insuffisant pour revenir au score.