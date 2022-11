Mike Weir nommé capitaine de l’équipe internationale à la Coupe des Présidents

C'est ce qu'a confirmé le comité organisateur et la PGA mercredi matin lors d'une conférence de presse au Centre Bell.

La compétition opposera l'équipe internationale à l'équipe américaine, gagnante de la dernière édition présentée au club de golf Quail Hollow par la marque de 17,5 à 12,5.

La Coupe des Présidents a occupé une place importante dans ma carrière, donc d'être ici aujourd'hui, en tant que capitaine, me semble invraisemblable, a déclaré Weir. Quand j'y repense, j'ai des souvenirs incroyables qui sont associés à cet événement, que ce soit ma première participation en 2000 ou encore ma victoire en duel contre Tiger (Woods) au Royal Montréal en 200 [...] J'ai déjà hâte à l'édition 2024.

Weir, de Bright's Grove, a participé cinq fois à la compétition par équipe au cours de son illustre carrière (2000, 2003, 2005, 2007 et 2009). Il a été nommé trois fois l'adjoint au capitaine de l'équipe internationale (2017, 2019, 2022).

La compétition reviendra dans la métropole québécoise pour la première fois en 17 ans.

L'Ontarien de 52 ans a remporté huit tournois dans sa carrière sur le circuit, dont le prestigieux Tournoi des maîtres en 2003.

Weir fait maintenant partie du circuit des Champion, réservé aux golfeurs de 50 ans et plus. Il inscrit sa première victoire au Tournoi sur invitations Insperity en 2021.

Le club Royal Montréal, fondé en 1873, est le plus vieux en Amérique du Nord. Le parcours Bleu a été développé par l'architecte Dick Wilson et mis à jour par Rees Jones en 2004 et 2005. En plus de la Coupe des Présidents, l'Omnium canadien RBC y a été présenté à 10 reprises, mais pas depuis 2014.