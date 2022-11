John Herdman veut entraîner le Canada jusqu’en 2026

J'ai travaillé pour ce pays pendant 11 ans et je suis un pionnier depuis très longtemps déjà. Vous ne trouverez personne d'aussi passionné que moi envers ce programme, ces joueurs et ce personnel, a dit Herdman mercredi. Vous ne trouverez personne de plus passionné que moi afin de permettre à ce pays de franchir la prochaine étape. Et vous ne trouverez personne qui aura vécu ce genre d'expérience avec cette équipe, et les leçons que nous tirerons de cette aventure afin de les appliquer à la prochaine.

À sa première phase finale en 36 ans, le Canada s'est incliné 1-0 devant la Belgique. Il a ensuite touché la cible dès la deuxième minute de jeu contre la Croatie, avant de subir un cuisant revers de 4-1 qui confirmait son élimination. Les Canadiens affronteront les Marocains jeudi.

Le Britannique de 47 ans a dirigé l'équipe néo-zélandaise de soccer féminin de 2006 à 2011, et l'équipe canadienne féminine de 2011 à 2018. Il a notamment permis au Canada d'obtenir la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016.

Après avoir été nommé entraîneur-chef de l'équipe masculine en 2018, il l'a menée à la première place de la phase de qualifications de la CONCACAF.

Herdman croit d'ailleurs que la mission de son équipe est de faire la promotion du soccer au pays. Le filet d'Alphonso Davies contre la Croatie a été le premier du Canada en cinq matchs au Mondial. Le sélectionneur espère que le pays pourra savourer sa première victoire contre le Maroc, qui lutte pour une place dans les huitièmes de finale.

Le Canada sera l'un des pays hôtes de la Coupe du monde de 2026 en compagnie des États-Unis et du Mexique. Des matchs seront disputés à Toronto et à Vancouver. Les dirigeants de Soccer Canada espèrent que la présence de son équipe au Qatar et le processus de qualifications pour la prochaine augmenteront l'intérêt des jeunes pour le sport.