Le projet d’aréna des Coyotes approuvé par la Ville de Tempe

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et son adjoint Bill Daly ont assisté au vote des sept élus. Ce soutien de la Ville et des dirigeants de la LNH au projet des Coyotes est important, avant un référendum le 16 mai 2023 auprès des citoyens.

Précédemment, Tempe avait déclaré que le processus d'évaluation prendrait plusieurs mois et comprendrait des examens approfondis, dont de la rétroaction avec la communauté. Ce vote est le premier de la sorte lié au projet.

Ce projet sera une énorme victoire pour cette communauté, et nous ne doutons pas que les électeurs de Tempe seront d’accord , a déclaré le PDG des Coyotes, Xavier A. Gutierrez, par voie de communiqué. Notre projet générera des milliers d'emplois durables et des millions de dollars en recettes fiscales pour la Ville. Nous sommes impatients de partager plus d'informations au cours des prochains mois, mais pour l'instant, nous sommes reconnaissants et fébriles.

Depuis 25 ans, notre engagement envers l'Arizona n'a jamais faibli , a ajouté Gary Bettman après le vote. Avec un peu de chance, la construction d'un nouvel aréna sera une réalité. Nous savons que c'est un marché formidable, et ce sont de grands partisans. C'est un endroit où nous voulons être.

« Nous avons vu la vision, la passion et l'engagement des promoteurs dans leur effort, leur énergie et leur investissement. Tout est mis en place pour faire de ce projet un succès. » — Une citation de Gary Bettman

Les Coyotes cherchent à construire un amphithéâtre de 16 000 places et un quartier de divertissement de 16 acres sur un terrain appartenant à Tempe. Le coût total est estimé à 2,1 milliards de dollars, dont au moins 1,9 milliard de fonds privés. Il comprendrait deux hôtels, un théâtre, des restaurants et près de 2000 unités résidentielles.

Le projet est surnommé Landfill to Landmark , car 1,5 million de tonnes de déchets seront retirées du site avant sa construction. Il se trouve tout près de l'aéroport international de Phoenix et non loin du campus d'Arizona State.

Pour l'heure, les Coyotes jouent dans le petit Mullet Arena, un amphithéâtre pouvant accueillir 5000 personnes, qui sert aussi aux Sun Devils de l’Université.