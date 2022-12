Trop proche peut-être!

Il en savait et en voyait peut-être trop. Son franc-parler et sa vision d’une FIFA propre vont lui valoir d’être éjecté en 2003 de la maison de Zurich.

Voici ce qu'avait écrit à l'époque Fred Hirzel, journaliste du quotidien suisse Le temps, qui a suivi les affaires de corruption à la FIFA : Guido Tognoni détiendrait des informations embarrassantes, tant pour la FIFA que pour sa sœur cadette, l'UEFA. Il aurait dévoilé l'usage abusif de fonds auquel le président se serait laissé aller.

Depuis, le paria de la FIFA n’a pas été tendre avec son ancien patron et au sujet des jeux de coulisses de la puissante fédération.

Sepp Blatter était au courant, naturellement qu’il était au courant. Je ne crois pas qu’il était lui-même corrompu, mais il a toujours toléré et il a cultivé la corruption au sein de l’organisation , avait-il déclaré à Radio-Canada en 2015.

Il en ajoute lors d’un entretien au quotidien français Le Monde : Être président de la FIFA, cela signifie faire campagne pendant quatre ans. C’est distribuer des cadeaux, verser de l’argent, faire des faveurs à des amis, punir ceux qui ne suivent pas. Il faut douter du fait que la FIFA soit démocratique.

Joint en Suisse, Guido Tognoni en a encore long à dire sur son ancienne organisation.

Guido Tognoni Photo : Facebook/Guido Tognoni

On ne pouvait plus retirer au Qatar l’organisation de la Coupe du monde, cela aurait coûté trop cher à la FIFA. On ne pouvait pas renverser une décision comme ça. Tout le monde était au courant par exemple des conditions climatiques au Qatar, Michel Platini le premier. Tous ces gens qui siègent au Comité exécutif étaient au courant. Ils n’ont pas été capables de sauvegarder les valeurs du football comme on devrait le faire.

Quand on demande à l’ancien directeur des communications ce qu’il pense des controverses autour du petit pays du Golfe et, notamment, des droits de la personne bafoués, du sort des travailleurs sur les chantiers de construction et de la répression contre les personnes homosexuelles, sa réponse ne se fait pas attendre.

Quand on a aussi attribué la Coupe du monde à la Russie, personne n’a dénoncé. Personne n’a fait le bashing comme on le fait avec le Qatar. Et quand on a attribué les Jeux (olympiques) à la Chine? Et que dites-vous de tous ces gens qui vont en vacances à Dubaï ou à Doha? Personne ne parle des droits de la personne ou des ouvriers!

Guido Tognoni pense que le ménage n’est pas complètement fait dans la grande maison de Zurich. Il reste pour lui encore pas mal de choses à dépoussiérer.

Gianni Infantino en conférence de presse au Qatar Photo : Getty Images / Christopher Lee

Pour l’attribution des prochaines Coupes du monde, c'est maintenant le congrès de la FIFA qui prendra la décision. Ce sont les 211 fédérations nationales qui ont un droit de vote et ce n’est plus un comité élitaire et corrompu comme l’était le comité exécutif. Sur ce point, on a déjà fait un grand progrès à mon avis. Et pour le moment, on n’a jamais pu dire si M. Infantino a été corrompu.

Interrogé sur le fait que le président de la fédération internationale se soit installé depuis plus d’un an avec sa famille au Qatar, le spécialiste de la communication répond avec une certaine retenue.

Son installation au Qatar n’était pas une bonne idée et cela a été mal reçu. Ce n’est pas le devoir d’un président à mon avis.

Le sujet de la corruption est revenu hanter la FIFA après l’attribution de la Coupe du monde au Qatar. Quand on demande à celui qui faisait partie de la garde rapprochée du président ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent, il n'hésite pas.

Mais je vous dirais comment voulez-vous changer le monde? Ce n’est pas une spécificité de la FIFA que d’être corrompu. Aussi longtemps que le monde existe, il y aura de la corruption. Je me demande ce que font tous les industriels, tous les politiciens pour lutter contre la corruption. Pourquoi ce serait seulement la FIFA qui serait corrompue?

Des travailleurs au Qatar Photo : Radio-Canada

« C’est toujours le sport qui doit être sacrifié! » — Une citation de Guido Tognoni, ancien conseiller du président de la FIFA

Pour les Jeux olympiques, c’est pareil. Qui parle des droits des ouvriers ou de la liberté de la presse? C’est seulement le sport qui est dénoncé. Je ne vois jamais une pression similaire de la part des médias sur les autres domaines de la vie quotidienne , explique M. Tognoni.

Est-ce qu’un jour les grands événements sportifs comme la Coupe du monde iront dans des pays plus tolérants en matière de droits de la personne et de respect environnemental?

Il faut se demander combien de pays sont encore capables d’organiser une Coupe du monde selon les valeurs morales occidentales. Et puis, les pays sont réticents à accueillir les grands événements qui sont de plus en plus coûteux. La prochaine Coupe du monde sur trois pays est aussi une erreur, car les distances à parcourir sont importantes. C’était une décision politique, on a voulu faire plaisir aux Américains! On devrait penser à l’avenir à des installations permanentes sur chacun des continents.

« À mon avis, c'est une stupidité de dépenser autant d'argent pour tenir des événements comme la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. » — Une citation de Guido Tognoni, ancien conseiller du président de la FIFA

Le stade Al-Janoub d'Al-Wakrah Photo : Getty Images / David Ramos

Pour le Qatar, l'argent n'était pas un problème. Mais regardez l'Afrique du Sud, c'était une punition d'avoir été l'hôte de la Coupe du monde. C'est seulement bon pour les politiciens qui ne doivent jamais payer de leur poche. Ce sont les payeurs de taxes qui doivent le faire. On dépense des millions et des millions pour des stades qui ne sont plus utilisés après la Coupe du monde et le Qatar ne fera pas exception , ajoute le conseiller avec une certaine amertume dans la voix.

Aujourd’hui, presque 20 ans après son congédiement, quel regard pose-t-il sur son ancienne organisation?

Un ballon de soccer Photo : getty images/istockphoto / kovop58

Le temps romantique est passé, maintenant c’est le temps du big business. La FIFA promet toujours plus d’argent aux fédérations et elle doit donc encaisser de plus en plus d’argent. La question qu’il faut se poser, c’est, pour combien de temps encore, les grandes compagnies mondiales et les grands réseaux de télévision seront prêts à payer des sommes toujours de plus en plus importantes?

Nous sommes presque arrivés à un point de non-retour. Le sommet est atteint et la FIFA va devoir renoncer à un ou à d'autres milliards , conclut l’ancien conseiller du président de la toute puissante fédération.

La FIFA pourrait s’éteindre un jour, mais le vrai football jamais. Le vrai football pour Guido Tognoni, c’est celui joué dans les clubs, dans les rues partout dans le monde. Et rien ne pourra le tuer.

Le Mondial, c’est pour lui le grand spectacle émotionnel et nationaliste qui appartient à une fédération politique. Le football, lui, appartient à des clubs qui sont autonomes et qui n’attendent pas après la FIFA pour vivre, un peu comme la Ligue nationale de hockey qui n’a pas besoin des Jeux olympiques pour continuer à évoluer.

Une chose est certaine pour Guido Tognoni, la FIFA sera obligée de changer si elle veut survivre, mais la société aussi.