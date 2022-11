Mitch Marner prolonge sa séquence dans un gain des Maple Leafs

Associated Press

Associated Press

Auston Matthews et William Nylander ont touché la cible dans un intervalle de 51 secondes en première période, Mitch Marner a prolongé à 17 sa séquence de matchs avec au moins un point et les Maple Leafs de Toronto ont pris la mesure des Red Wings de Détroit 4-2 lundi soir.

Rasmus Sandin a marqué l'autre but des Maple Leafs, qui ont signé une quatrième victoire de suite – un sommet d'équipe en 2022 – et qui ont récolté au moins un point au classement dans un neuvième match d'affilée.

Le gardien Matt Murray a également contribué à ce gain des Maple Leafs en bloquant 38 tirs.

Le défenseur Moritz Seider a inscrit le premier but du match pour les Red Wings, au terme d'une séquence de quatre tirs vers le gardien des Maple Leafs. Mais l'avance des Red Wings n'aura pas duré très longtemps.

Matthews a déjoué le gardien Ville Husso à l'aide d'un tir des poignets quelques minutes plus tard, et Nylander a rompu l'égalité lors d'une supériorité numérique, à mi-chemin du premier vingt.

Marner a trouvé le fond du filet pour prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point, dès la première minute de la deuxième période.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le record des Maple Leafs pour le plus grand nombre de parties consécutives avec au moins un point est de 18. Il a été établi par Darryl Sittler pendant la saison 1977-1978 et égalé 12 ans plus tard par Ed Olczyk.

Sandin a donné aux Maple Leafs une avance de 4-1 au milieu de la deuxième période, chassant Husso du match. Le gardien des Red Wings n'avait reçu que 13 tirs.

Adam Erne a fait dévier un tir de Seider au milieu de la troisième période pour l'autre but des Red Wings.