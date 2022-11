Quelle place pour les athlètes trans dans le sport?

Le monde du sport s’ouvre tant bien que mal à la diversité sexuelle, mais les défis demeurent nombreux, particulièrement pour les personnes trans, qui peinent à trouver leur place à travers une réglementation mal adaptée.

Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève et Roseline reçoivent l’athlète Valentina Cagna et la conférencière et créatrice de contenu Khate Lessard. Toutes les deux parlent de leur transition et des enjeux auxquels font face les personnes trans dans le monde du sport. Malgré les préjugés tenaces, les efforts de sensibilisation menés par la communauté commencent à payer, et c’est avec une pointe de soulagement qu’elles constatent une ouverture de plus en plus grande envers leur réalité.

Khate Lessard s’est fait connaître du public en 2019 en devenant la première participante trans de la téléréalité Occupation double. Sa présence a permis de donner une voix à de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, en quête d'un modèle auquel s’identifier. Elle donne aujourd’hui des conférences pour raconter son expérience.

Après avoir joué au volleyball masculin pendant plusieurs années, Valentina Cagna a fait ses débuts l’année dernière avec les Astrelles, l’équipe féminine du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce changement de milieu s’est fait en douceur pour elle, mais l’athlète est consciente que tous n’ont pas la même chance. Elle est aujourd’hui porte-parole de Sport Aide, un organisme qui favorise la diversité et l’inclusion en milieu sportif.