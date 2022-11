Les Raptors arrachent la victoire aux Mavericks

Les Raptors ont survécu à un très lent début de match et ont soutiré un gain de 105-100 contre les Mavericks de Dallas, samedi à Toronto.

Le score était 103-100 en faveur des Raptors quand Dallas a remis en jeu en zone torontoise, avec 16,6 secondes à écouler.

Face à la défense pugnace des Raptors, Max Kleber a passé à Reggie Bullock qui a passé à Dorian Finney-Smith, qui croyait que Kleber allait se rendre au panier.

Or, il n'y avait pas du tout de Maverick dans le coin. Thaddeus Young a aisément saisi la passe perdue, puis O.G. Anunoby a scellé le gain avec des lancers francs.

De retour après avoir raté un match, Fred VanVleet a inscrit 26 points, le même total qu'Anunoby. VanVleet est devenu le joueur non repêché qui a atteint le plus rapidement le cap des 5000 points dans la NBA.

Le Montréalais Chris Boucher a ajouté 22 points, atteignant ce plateau pour la troisième fois en six matchs, et 13 rebonds. Au fil de la séquence, il a obtenu en moyenne 18 points et 10,3 rebonds.

Le club de Nick Nurse a corrigé le tir après avoir été en déficit 18-4 au premier quart, terminant l'engagement à cinq points de l'adversaire.

À la demie, les Raptors s'accrochaient à une mince avance de deux points.

Au troisième quart, une poussée de 8-0 et un tir au long cours de VanVleet a aidé le groupe à mener 81-72 pour entamer les 12 dernières minutes.

Recrue de l'année la saison dernière, Scottie Barnes ratait un deuxième match à cause d'ennuis au genou gauche.

Pascal Siakam (aine), Otto Porter (pied gauche), Dalano Banton (cheville gauche) et Precious Achiuwa (cheville droite) sont eux aussi sur la touche. Siakam pourrait revenir au jeu durant la semaine qui approche.

Les Raptors (10-9) vont rejouer lundi soir à la maison, face aux Cavaliers de Cleveland.