« Les Canadiens doivent nous respecter », affirme le sélectionneur croate

Les Canadiens doivent nous respecter, a affirmé le Croate. Leur manière de s'exprimer n'a pas été respectueuse. Nous sommes vice-champions du monde, avons remporté deux médailles au Mondial dans les trente dernières années. Nous méritons du respect.

Le milieu de terrain Luka Modric (à gauche) et le sélectionneur Zlatko Dalic. Photo : Associated Press / Frank Augstein

Je n'ai fait que dire à mes joueurs après le match contre la Belgique (défaite 1-0) qu'ils devaient avoir en tête qu'il nous restait encore un travail à accomplir, a indiqué l’entraîneur-chef du Canada, John Herdman. Ils ont adhéré à cette mentalité dès le premier jour.

Dalic a aussi souligné à quel point le Canada est une très bonne équipe, sérieuse et redoutable et qui a donné du fil à retordre à la Belgique.

Nous allons devoir être agressifs lors d'un match qui s'annonce difficile contre le Canada. Il faudra être énergique, bien plus qu'au cours du premier match (nul contre le Maroc 0-0). Jusqu'ici, nous avons toujours répondu présents dans l'adversité. Il nous faudra faire preuve d'intelligence et jouer avec plus de verticalité.

Quant à Herdman, il a souligné l’importance du match de dimanche pour le Canada.

« C'est un match clé pour nous, il va falloir obtenir un résultat pour continuer. Cela fait 36 ans que nous attendons ce moment, nous sommes extrêmement motivés et je n'ai pas besoin de motiver mes joueurs plus que ça. Nous avons joué une vingtaine de matchs pour arriver jusqu'ici. Ce sera un jour spécial, on va jouer contre des joueurs extraordinaires et ce sera un match extraordinaire. » — Une citation de John Herdman, sélectionneur de l'équipe canadienne

L’entraîneur s’est aussi fait questionner sur le tir de pénalité raté d’Alphonso Davies lors du match contre la Belgique.

Thibaut Courtois (no 1) et Alphonso Davies (no 19) Photo : (Nathan Denette/The Canadian Press)

Le défenseur du Bayern de Munich n'était pas censé être le tireur attitré des Canadiens, mais c'est bien lui qui s'est exécuté, échouant lamentablement devant Thibaut Courtois, tout heureux d’arrêter cette tentative bien trop molle pour être dangereuse dès la 10e minute de jeu.

Quand vous avez un joueur qui pèse 85 millions de dollars avec une telle confiance en lui, il faut lui laisser prendre le ballon, a déclaré John Herdman. Je suis fier de Phonzy (le surnom d'Alphonso Davies, NDLR), il a récupéré le ballon. C'était un grand moment pour lui, il porte le poids d'une nation et 36 ans d'attente.

Hors de question non plus de l'accabler pour le capitaine Atiba Hutchinson, selon qui la désignation du tireur a été prise collectivement.

Nous disposions de deux joueurs très confiants dans cet exercice, a-t-il expliqué. Alphonso avait tiré quelques tirs de pénalité avant, tout comme Jonathan David. Phonzy avait le ballon dans les mains, et il était de toute évidence prêt pour ce moment. C'est malheureux qu'il l'ait raté, mais il affrontait un très grand gardien.

Doté d'une technique au-dessus de la moyenne et surtout ultra véloce, Davies, issu d'une famille de réfugiés libériens arrivée au Canada à l'âge de cinq ans et né dans un camp au Ghana, a débarqué à 18 ans au sein du grand club bavarois, devenant même le premier Canadien à soulever la Ligue des champions en 2020 à l'issue de la finale remportée contre le Paris Saint-Germain (1-0).

Plus jeune international canadien de l'histoire à 16 ans, 7 mois et 11 jours, le 13 juin 2017, il bat dans la foulée un autre record, celui du buteur le plus précoce de son pays en sélection.

Il a vécu beaucoup de choses dans sa vie, ce qui lui permet d'avoir une volonté plus grande que la plupart des gens , estime le sélectionneur canadien.

Sa vitesse et sa rage de vaincre devraient en tout cas faire un bien fou face à aux Croates de Luka Modric apparus sans inspiration lors de leur première sortie dans cette Coupe du monde contre le Maroc (0-0) et déjà dos au mur.