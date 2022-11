La Tunisie au bord de l’élimination et la Pologne se réveille contre l’Arabie saoudite

Stérile offensivement, la Tunisie s'est mise dans une situation très délicate au Mondial en s'inclinant samedi 1-0 contre l'Australie, victorieuse grâce à un but de Mitchell Duke au stade Al-Janoub de Doha.

Pour espérer encore se qualifier pour les huitièmes de finale, les Aigles de Carthage , qui ne comptent qu'un seul point, devront impérativement battre la France, championne du monde en titre, lors de leur troisième match, et espérer une conjoncture favorable dans le groupe.

L'Australie en revanche peut continuer à rêver, puisqu'une victoire contre le Danemark lui ouvrirait les portes de la phase à élimination directe.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les Tunisiens regarderont sans doute avec intérêt le France-Danemark un peu plus tard samedi. Si les Bleus gagnent, ils seront déjà qualifiés, et Didier Deschamps pourrait ménager ses cadres pour le dernier match de la poule.

La Pologne et Lewandowski se réveillent

La Pologne de Robert Lewandowski, enfin buteur dans une Coupe du monde, a fait un pas vers la qualification en battant 2-0 l'Arabie saoudite, qui n'est pas parvenue à rééditer son exploit contre l'Argentine, samedi au stade Education City à Doha.

Tenus en échec par les Mexicains en ouverture (0-0), les Polonais se sont imposés grâce à Piotr Zielinski (39e) et au premier but à ce niveau de leur vedette Robert Lewandowski (82e). Muet en quatre matchs de Coupe du monde (trois en 2018 et un en 2022), l'attaquant du FC Barcelone s'est enfin libéré.

Les joueurs de la Pologne célèbrent leur victoire de 2-0 contre l'Arabie saoudite. Photo : Getty Images / Michael Steele

La Pologne peut aussi remercier son gardien Wojciech Szczesny, décisif à plusieurs reprises. Elle compte désormais quatre points dans le groupe C et reprend espoir dans la course aux huitièmes de finale.

La Pologne jouera mercredi sa qualification face à l'Argentine, dos au mur après sa défaite inaugurale et qui affronte le Mexique en soirée.

Les Saoudiens, qui rêvent de se qualifier en huitièmes comme lors de l'épopée du Mondial 1994, devront réagir face à ces mêmes Mexicains.