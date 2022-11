Le CH a remporté un match somnifère mercredi soir à Columbus. Cette victoire de 3-1, la première des Montréalais depuis 2016 au pays des coups de canon, a été décrochée malgré l’obtention de cinq misérables chances de marquer. À la surprise générale, le Canadien a ainsi franchi le quart du calendrier avec une fiche de 10-9-1 (,525), à seulement deux points du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Est.

Le CH se retrouve au début de la deuxième moitié du peloton. C’est le pire endroit possible pour une équipe en reconstruction, alors que pointe à l’horizon l’un des repêchages les plus prometteurs des 20 dernières années.

La semaine dernière, je discutais de la situation du Canadien avec un agent respecté. Mi-sérieux, mi-blagueur, ce dernier a lancé que Kent Hughes allait bientôt devoir conclure une transaction pour venir en aide à Martin St-Louis. Or, mon interlocuteur n’évoquait pas une transaction visant à améliorer l’équipe. Il parlait plutôt de la nécessité de l’affaiblir(!) afin de la faire plonger profondément sous la ligne de flottaison.

Le capitaine du Canadien Nick Suzuki Photo : Reuters / Eric Bolte

***

Même si cette réflexion semble totalement irréelle aux yeux des puristes, elle reflète ce qu’est devenu le sport professionnel moderne. Cette boutade était par ailleurs lancée par un expert du milieu tenant pour acquis que le grand plan de la direction du CH est mis à mal par St-Louis et sa surprenante équipe.

Comme je l’écrivais avant le début du calendrier, la composition de la formation du CH avait toutes les allures d’une minutieuse opération d’obsolescence programmée.

Un peu comme les entreprises qui prévoient la fragilité des biens qu’ils fabriquent, Kent Hughes et Jeff Gorton avaient concocté une formation composée d’un duo de gardiens correct, sans plus; d’une brigade défensive composée d’une moitié de recrues; ainsi que d’un groupe d’attaquants peuplé de nombreux vétérans engagés sur la pente du déclin, et dont la profondeur se limitait à un trio et demi.

Généralement, on ne fait pas des enfants forts avec une telle recette. Et quand on regarde le portrait dans son ensemble après 20 matchs, effectivement, le Canadien ne présente pas les caractéristiques d’une organisation en béton.

L’équipe est 27e sur 32 en défense et elle occupe le 19e rang en attaque, avec une production moyenne de 3,00 buts par match. Son gardien numéro un, Jake Allen (,891) vient au 23e rang parmi les 28 gardiens de la LNH ayant obtenu au moins 10 départs.

***

Il y a toutefois deux obstacles importants qui, jusqu’à présent, nuisent à une exécution parfaite du plan . Ces obstacles sont Cole Caufield et Nick Suzuki.

Caufield, qui compte 12 buts à sa fiche, maintient le rythme d’une saison de 49 buts. De son côté, Suzuki (11 buts) vogue au rythme d’une saison de 45 filets.

Les partisans du CH n’ont pas été témoins d’un premier quart de saison aussi explosif de la part d’un duo d’attaquants depuis Bobby Smith (12 buts) et Claude Lemieux (11 buts) en 1988-1989. Cette saison-là, le CH avait notamment atteint la finale de la Coupe Stanley.

Par ailleurs, le CH n’a pas misé sur un marqueur de 40 buts et plus depuis Stéphane Richer en 1989-1990. Ce dernier avait alors secoué les filets 51 fois.

Stéphane Richer (archives) Photo : Getty Images / Robert Laberge

La combativité des jeunes joueurs du CH et le début de saison presque historique que connaissent Caufield et Suzuki tiennent les partisans sur le bout de leur siège depuis le début d’octobre. En même temps, ces deux facteurs valent au CH jusqu’à 10 rangs supplémentaires au classement général de la LNH.

Le Canadien occupait le 18e rang après son match de mercredi à Columbus. Si on retirait quatre buts chacun à Caufield et Suzuki (ce qui constituerait quand même un excellent début de campagne), le Tricolore se situerait quelque part autour du 29e rang de la ligue en attaque. Et inévitablement, le classement de l’équipe refléterait cette réalité.

***

La question qui tue consiste donc à savoir si Caufield et Suzuki peuvent maintenir une telle cadence encore longtemps.

Dans le cas de Caufield, les statistiques suggèrent que ce serait possible. Chez le Canadien, l’ailier de 21 ans est celui qui, de très loin, obtient le plus de chances de marquer de qualité. Il en obtient 23 % de plus que Brendan Gallagher, son plus proche poursuivant au sein de l’équipe. Mais ce dernier, malheureusement, semble de moins en moins capable de convertir les chances dont il bénéficie.

Le taux de réussite de Caufield (15,6 %) par rapport au nombre de tirs qu’il achemine au filet ne relève pas de la science-fiction non plus. Néanmoins, il sera difficile de le maintenir. Sur une saison complète, Alex Ovechkin, le meilleur marqueur de sa génération, a surpassé les 15 % de réussite seulement trois fois au cours de sa carrière.

Le cas de Suzuki est différent parce que le capitaine maintient jusqu’à présent un taux de succès de 25,6 % sur les rondelles qu’il dirige vers les gardiens adverses. À moins d’un miracle, il faut donc s’attendre à un ralentissement de production de sa part.

Pendant combien de temps Caufield et Suzuki pourront-ils continuer à fausser les données?

Cette question intéresse tous les partisans de l’équipe. Autant ceux qui souhaitent voir le CH gagner que ceux qui rêvent de voir une future supervedette se greffer au noyau de la formation l’été prochain.