Marie-Michèle Gagnon et l’importance du choix des mots

Une belle occasion se présente devant elle à l’amorce de la nouvelle saison de la Coupe du monde de ski alpin.

Après de résultats forts encourageants la saison dernière avec 5 performances parmi les 10 premières, dont une impressionnante 5e place en Autriche, l’athlète de 33 ans peut maintenant espérer monter sur le podium.

Elle pourrait alors remporter une médaille sur le circuit mondial dans une troisième épreuve, après celles en slalom et en combiné alpin.

Elle refuse toutefois d’employer le terme objectif . Elle préfère parler d’un rêve à sa portée. Et la distinction est pour elle bien importante.

Marie-Michèle Gagnon nous parle de la compétition qui l'attend sur le circuit mondial cette saison.

Celle qui a décroché une 8e place aux plus récents Jeux olympiques parle d’expérience : Si je mets l'accent sur un résultat, souvent, ça ne marche pas. Si je me concentre seulement sur ma propre performance, souvent, les bons résultats l’accompagnent.

C'est un changement assez récent dans sa façon d’aborder les courses.

Pendant ma longue carrière, j’ai essayé toutes les options. Parfois, je me disais : "OK, je veux faire un top 7 en slalom." Mais ce que ça fait, c’est que je me mets à skier trop dans ma tête et pas assez dans mon corps.

J’en viens à perdre mon flow (mon rythme), ma confiance. Est-ce que c’est une barrière mentale de penser aux résultats? Je dirais que c’est une barrière physique. Ça change ma posture dans les descentes. Ça change mon attitude corporelle.

Elle réitère l’importance de skier avec ses jambes, plutôt qu’avec sa tête. Je deviens top heavy, plutôt que bottom heavy , ajoute-t-elle de façon imagée.

Skier à la maison

Après un début de saison chamboulée par les mauvaises conditions en Europe, qui ont forcé l’annulation de plusieurs courses, le circuit se transporte au Canada.

Les hommes sont entrés en scène à Lake Louise samedi dernier, un jour plus tard que prévu en raison d'un autre aléa de la météo, avec la présentation d'une descente et d'un super-G. Ce sera au tour des femmes ce week-end.

Radio-Canada Sports webdiffuse les épreuves de la Coupe du monde à Lake Louise et à Killington Vendredi 2 décembre 14 h (HNE) : descente (F) à Lake Louise

Samedi 3 décembre 14 h (HNE) : descente (F) à Lake Louise

Dimanche 4 décembre 13 h (HNE) : super-G (F) à Lake Louise Horaire complet ici

De retour d’un camp d’entraînement au Colorado, Marie-Michèle Gagnon a maintenant bien hâte de renouer avec les montagnes de l’Alberta.

C’est une course à la maison, c’est toujours le fun. Les amateurs canadiens peuvent écouter les compétitions en direct sans se soucier du décalage horaire. J’adore l’endroit, les Européennes aussi. C’est un peu plus relaxe aussi, avec moins de partisans en bas à l’arrivée. Ça permet de commencer la saison plus graduellement.

L’année 2022 marquera-t-elle le dernier passage de la Coupe du monde de ski alpin à Lake Louise? C’est du moins ce qu’avancent des médias autrichiens. Les explications avec Antoine Deshaies

L’avenir de la compétition canadienne est toutefois remis en doute, notamment en raison de la foule trop peu nombreuse.

La skieuse de Lac-Etchemin admet qu’il s’agirait d’une perte, si l’arrêt à Lake Louise était retiré du circuit mondial. Mais elle se réjouit toutefois de voir les ajouts à Mont-Tremblant.