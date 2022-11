Le Canada s’incline devant les Diables rouges

L’équipe canadienne, qui occupe le 41e rang mondial, a bien paru pendant la majorité du match face à la puissance belge, 2e au classement de la FIFA.

Elle a été la première à attaquer, et elle a largement dominé la première mi-temps.

Alphonso Davies a obtenu une occasion en or d’inscrire le tout premier but de l’histoire de son pays en Coupe du monde sur un tir de pénalité à la 10e minute. Le gardien Thibault Courtois s’est toutefois interposé sur le tir initial et sur la reprise.

Alphonso Davies a reçu les encouragements de son coéquipier Steven Vitoria, après la défaite. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Expérimentée, la Belgique a marqué à sa première réelle occasion dans la rencontre. Après une longue transversale de Toby Alderweireld, Mitchy Batshuayi s’est faufilé entre la défense canadienne pour battre Borjan d’une demi-volée du gauche à la 44e minute.

La Belgique a ensuite résisté aux dernières attaques de l'unifolié pour valider la victoire. Son gardien, Courtois, a joué un rôle décisif, notamment en captant une tête de Cyle Larin à la 80e minute.

Thibaut Courtois a frustré les Canadiens à quelques reprises, mercredi au Qatar. Photo : Reuters / KAI PFAFFENBACH

Les deux équipes ont réussi trois tirs cadrés. Le Canada toutefois décoché 21 tirs en tout, limitant à 9 son adversaire.

Le Québécois Ismaël Koné, 20 ans, a fait son entrée après la mi-temps, à la 58e minute, en remplacement du capitaine Atiba Hutchinson.

Ismael Köné est entré en scène lors de la deuxième période contre la Belgique. Photo : Reuters / JOHN SIBLEY

La troupe de John Herdman a maintenant rendez-vous avec la Croatie, dimanche à Doha, pour son deuxième match de groupe. Les Croates se sont contentés d'un match nul, 0-0, face au Maroc en lever de rideau.

Après 36 ans d'attente, le Canada a finalement disputé en match à la Coupe du monde de soccer, s'inclinant 0-1 contre la Belgique. Voici la réaction de quelques partisans.

La Belgique croisera le fer avec le Maroc dimanche.