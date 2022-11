L’or pour Piper Gilles et Paul Poirier à l’Espoo

Les patineurs ont donc conservé la 1re place qu’ils avaient acquise à l’issue de la danse rythmique. Avec un pointage cumulatif de 219,49, ils devancent les Américains Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker (202,46 pts) et les Finlandais Juulia Turkkila et Matthias Versluis (191,79 pts).

Ce qui a bien fonctionné cette semaine, c'est à quel point nous avons fait confiance à notre entraînement et à quel point nous avons eu confiance l'un envers l'autre , a déclaré Poirier.

Nous n'avons rien forcé et avons vraiment laissé le patinage se faire tout seul, comme nous savons le faire. Nous sommes vraiment fiers de notre performance.

Le duo canadien formé par Piper Gilles et Paul Poirier remporte l'Or après sa routine en danse libre aux Internationaux Patinage Canada. Photo : (Twitter/@kattwts)

Les Canadiens Carolane Soucisse et Shane Firus ont terminé au 7e rang.

Gilles et Poirier avaient décroché le 7e rang lors des Jeux olympiques de Pékin et ils ont aussi remporté l'or aux Internationaux du Canada en octobre dernier.

À l’Espoo, le duo a patiné sur un pot-pourri tiré du film Evita.

Chez les femmes, la Canadienne Madeline Schizas a terminé au 5e rang samedi.

La Canadienne Madeline Schizas repart du Grand Prix de Finlande avec une 5e place et un total de 187,64 points. La Japonaise Mai Mihara l'emporte avec 204,14 points, devançant la Belge Leone Hendrickx de moins d'un point.

L’Ontarienne de 19 ans avait aussi décroché la 5e position à l’issue du programme court, et avec un pointage de 187,84 points au cumulatif, elle n’a pas réussi à améliorer son sort.

C’est la Japonaise Mai Mihara qui a grimpé sur la plus haute marche du podium avec 204,14 points, suivi de la Belge Loena Hendrickx (203,91 pts) et d’une autre Japonaise, Mana Kawabe (197,41 pts). Une autre patineuse du pays du soleil levant, Rika Kihira (192,43), a devancé Schizas au pointage.

La Canadienne, qui patinait sur un pot-pourri de la musique du film West Side Story, a raté sa première combinaison triple lutz-triple flip, et a offert un axel simple au lieu d’un double en milieu de programme.

L’interprétation de Schizas a aussi été quelque peu inégale, s’amusant davantage en milieu de parcours.

Chez les couples, les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini (187,74 pts) ont décroché la médaille d’or, devant les Allemands Alisa Efimova et Ruben Blomaert (170,75 pts) et Anastasiia Metelkina et Daniil Parkman (166,56 pts) de la Géorgie. Aucun couple canadien ne participait à cette compétition.

Deuxième victoire pour Malinin

L'Américain Ilia Malinin a signé à 17 ans sa deuxième victoire sur le circuit des Grands Prix de patinage artistique en remportant la manche finlandaise.

Deuxième après le programme court, Malinin, déjà vainqueur cette saison du Skate America, a survolé le programme libre avec son score de 192,82 points pour un total de 278,39 points.

Le champion du monde 2022 junior a devancé le Japonais Shun Sato (262,21 pts) et le Français Kevin Aymoz (255,69 pts) qui était en tête après le programme court.

Le Canadien Keegan Messing a terminé au 12e et dernier rang.

Le Grand Prix de Finlande est la sixième et dernière manche de la saison, avant la finale prévue à Turin en Italie les 8 et 9 décembre.