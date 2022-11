Certes, nous sommes dans un groupe difficile, notamment avec le grand Brésil, que l’on ne présente plus, mais c’est dans la difficulté que les "Lions indomptables" réussissent très souvent à se surpasser.

À la Coupe du monde de 1990, en Italie, le Cameroun a écrit une page d’histoire en se rendant jusqu'aux quarts de finale, soit le premier pays africain à se rendre aussi loin.

Sorti de sa retraite, le légendaire Roger Milla, alors âgé de 38 ans, a déjoué le gardien argentin Higuita pour le but synonyme de qualification.

Depuis cet exploit, le Cameroun ne parviendra jamais à dépasser le premier tour du tournoi. Jean-Bruno Tagne se remémore ces souvenirs douloureux, mais est optimiste pour l’avenir.

Chaque compétition a sa particularité, souligne le journaliste. En ce moment, le Cameroun a une équipe jeune qui a besoin d’écrire son histoire. Vous savez, le souvenir de Roger Milla est une chose du passé et les joueurs sont conscients qu’ils ont une nouvelle responsabilité, et ils vont tout faire pour passer ce premier tour en remportant au moins deux matchs.

Le joueur de Naples André Zambo Anguissa pourrait changer la donne pour le Cameroun cette année. Photo : Getty Images / Gabriele Maltinti

Jean-Bruno est conscient des défis qui attendent cette jeune équipe. Alors, que devront faire les lionceaux pour devenir des lions à leur tour?

Il est certain que nous avons en ce moment une équipe hétéroclite, car les joueurs viennent d’un peu partout. Et il est difficile de les réunir pour jouer en équipe nationale, analyse-t-il. Mais on peut être rassuré, car les phases de qualifications n’ont pas été faciles.

« Le dernier match où le Cameroun a arraché sa qualification en battant l’Algérie envers et contre tous a montré que l’équipe avait une très bonne dynamique et que maintenant ils vont continuer sur cette lancée. Certes, nous n’avons plus des grands joueurs comme à l’époque de Roger Milla ou de Samuel Eto'o. Mais à défaut d’avoir des individualités, nous avons aujourd’hui un collectif. » — Une citation de Jean-Bruno Tagne, journaliste sportif camerounais

Le match de barrage entre l'Algérie et le Cameroun en mars 2022 Photo : Getty Images / -

Il est vrai que les plus jeunes sont moins familiers avec le soccer africain et peuvent se demander pourquoi ce surnom de Lions indomptables. Jean-Bruno Tagne leur rafraîchit la mémoire.

En 1972, le Cameroun avait organisé sa première Coupe d’Afrique des nations qui va se révéler désastreuse, se rappelle le journaliste. Le président de la République va alors décider de lancer un grand chantier de reconstruction de l’équipe nationale. Le ministre des Sports va déclarer que dorénavant, l’équipe se surnommera les Lions indomptables. Et cela nous a souri, car dès 1982, le Cameroun va participer à sa première Coupe du monde et va également remporter la Coupe d’Afrique des nations.

Pour être certain de se faire comprendre, Jean-Bruno ajoute que plusieurs équipes du championnat national ont des noms issus du règne animal. Nous avons les fauves, les léopards, les vipères…

Durant la Coupe du monde, il y aura plusieurs lions dans l’arène. En plus des lions indomptables, il y aura ceux de la Teranga du Sénégal et de l’Atlas pour le Maroc.

Il y a aussi les Aigles de Carthage pour la Tunisie. L’Égypte aurait pu choisir les Sphynx, mais a préféré les Pharaons. Quant au Ghana, il aurait pu piger parmi sa faune, les antilopes, les buffles ou les léopards, il a préféré Black Stars . Une étoile noire que l’on retrouve sur le drapeau national.

Il faut noter que certains noms ont dû être abandonnés et c’est le cas du Bénin. Depuis les années 1960, les joueurs étaient des Écureuils. On voulait démontrer qu’ils étaient capables de passer partout pour atteindre les sommets. Force est de constater que ce surnom ne leur a pas réussi puisqu'ils ne comptent aucune participation au Mondial.

Devant ce manque flagrant de résultats, on a décidé en haut lieu que dorénavant et en prévision de la Coupe d’Afrique des nations en 2024, exit les Écureuils et bienvenus aux Guépards!

Samuel Eto'o, un président contesté

Revenons aux humains. Jean-Bruno Pagne, en plus d’être journaliste, a dirigé la campagne victorieuse de l’ancien international camerounais et joueur légendaire Samuel Eto’o pour la présidence de la Fédération camerounaise de soccer.

Le Camerounais Samuel Eto'o Photo : Getty Images / Giuseppe Bellini

Malgré cette victoire, il est très critique depuis l’accession au pouvoir, il y a un peu moins d’un an, de celui qu’il considère comme l’une des personnalités les plus importantes de l’histoire de son pays.

C’est quelqu’un qui est très populaire et qui a marqué l’histoire du pays alors qu’il n’a pas même encore 50 ans, indique le journaliste. Mais comme personnage, c’est quelqu’un d’assez complexe avec une double personnalité. Il peut être par moment très attachant. Et dans d’autres moments, il est difficile à cerner.

Samuel Eto'o Photo : Getty Images / Marco Luzzani

Depuis qu’il est arrivé à la présidence, il a imprimé sa marque, parfois avec beaucoup de brutalité. Même s’il a fait des changements importants, je lui reproche une certaine dérive autoritaire que je ne supporte pas. Par exemple, il ne supporte absolument aucune critique , ajoute Jean-Bruno.

« La moindre remarque sur sa façon de faire est considérée comme une déclaration de guerre. Il doit comprendre que le football appartient aux Camerounais et que chaque Camerounais a son mot à dire que cela lui plaise ou non. » — Une citation de Jean-Bruno Tagne, journaliste sportif camerounais

Le nouveau président Samuel Eto’o est également un des ambassadeurs de la Coupe du monde au Qatar aux côtés d’une brochette prestigieuse de joueurs comme l’international algérien Rabah Madjer, l’Espagnol Xavi, le Brésilien Cafu et l’Ivoirien Yaya Touré.

Des Allemands ont appelé à boycotter la Coupe du monde au Qatar lors d'un match du Freiburg Im Breisgau. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Quand on parle avec le journaliste camerounais des appels au boycottage et aux différentes dénonciations, notamment sur les droits de la personne bafoués, il se moque de l’hypocrisie des bien-pensants et des intellectuels.

C’est un débat qui n’intéresse absolument pas les Camerounais, c’est un débat des journalistes et des intellectuels, selon Jean-Bruno Tagne. C’est un débat beaucoup plus occidental. Personnellement, je suis conscient des problèmes qui existent autour de cette Coupe du monde au Qatar. Le non-respect des droits des travailleurs, des droits humains et des droits des femmes est une réalité, mais là on va jouer au football. Si l'on devait à chaque fois se révolter contre un pays organisateur, on pourrait toujours trouver des choses à dénoncer, et ce partout dans le monde.

Une Coupe du monde au Cameroun?

Le Cameroun n’a pas caché son intérêt d’accueillir le Mondial de 2030. Jean-Bruno Tagne pense que c’est irréaliste, car il y a bien d’autres priorités urgentes pour les Camerounais.

Wanda Jemly teste la pompe à eau d'un puits dans la région de Douala au Cameroun. Elle s'y est rendue au début de l'année pour visiter sa famille. Photo : Wanda Jemly

Il faudra attendre avant de penser à un tel projet, reconnaît le journaliste. Les Camerounais ont bien d’autres problèmes de vie quotidienne à régler avant. De plus, ce n’est véritablement pas rentable pour un pays que de financer un tel projet. La tenue de la Coupe d’Afrique des nations coûte déjà très cher et ne rapporte rien. Dans certains pays comme le Gabon qui l’a accueilli, on se retrouve avec des stades qui sont aujourd’hui en ruines. Ce sont les citoyens de tous ces pays qui ont contribué et ils ont d’autres préoccupations que celle-là.

Avant de terminer l'entrevue, Jean-Bruno Tagne avait ce message aux trois pays que son équipe affrontera en phase de groupe.