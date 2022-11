Le Japon surprend l’Allemagne, l’Espagne impressionne face au Costa Rica

Deuxième surprise de taille au Mondial : après l'Argentine battue par l'Arabie saoudite, l'Allemagne a craqué mercredi 2-1 contre un Japon audacieux et sans complexe, dans le premier match du groupe E, à Doha.

Les Allemands ont-ils été déconcentrés par leur geste politique d'avant-match? Pour protester contre les menaces de sanctions brandies par la FIFA pour empêcher le port du brassard inclusif One Love , le capitaine Manuel Neuer et ses coéquipiers se sont ostensiblement mis la main devant la bouche sur la traditionnelle photo d'équipe qui précède le coup d'envoi.

Les hommes du sélectionneur Hansi Flick, fidèles à eux-mêmes, ont affiché leurs convictions, à défaut d'afficher leurs certitudes sportives. La Nationalmannschaft a souffert et s'est déjà mise en grande difficulté dans un groupe difficile où évoluent également l'Espagne et le Costa Rica.

En 2018, au Mondial en Russie, la Mannschaft avait déjà été battue par une équipe asiatique, la Corée du Sud (2-0) et piteusement éliminée au premier tour.

Les Allemands auront la chance de se reprendre dimanche contre l'Espagne.

Maroc et Croatie se neutralisent

Les vice-champions du monde croates et leur leader Luka Modric n'ont pas brillé pour leur entrée en lice. Ils ont fait un match nul de 0-0 triste et sans saveur contre le Maroc au stade Al-Bayt.

Nayef Aguerd et Nikola Vlasic Photo : Getty Images / Matthias Hangst

On était en droit d'attendre beaucoup plus de la sélection à damier, quatre ans après une campagne de Russie seulement stoppée en finale par la France. Est-ce un manque de renouvellement pour une équipe qui s'appuie toujours sur la même ossature? Toujours est-il que la formation de Zlatko Dalic est apparue sans inspiration et sans génie, incapable de bousculer sérieusement des Lions de l'Atlas solides, à défaut d'être brillants.

Ce petit point récolté est un avertissement sans frais pour les Croates dans le groupe F avant un deuxième acte prévu dimanche face aux Canadiens et un choc le 1er décembre contre la Belgique.

Le Costa Rica humilié par l'Espagne

Pour son entrée en lice, l'Espagne a offert une démonstration de force collective et offensive aux dépens du Costa Rica, humilié 7-0 à Doha.

L'Espagnol Gavi et le Costaricain Keysher Fuller Photo : Getty Images / Buda Mendes

La Roja prend ainsi la tête du groupe E à la différence de buts, à égalité de points avec le Japon.

L'Allemagne et l'Espagne seront opposées dimanche au stade Al-Bayt d'Al-Khor.

Au stade Al-Thoumama, les Espagnols ont d'entrée pris leurs quartiers dans la moitié de terrain adverse, sans jamais laisser la moindre initiative à des Costaricains totalement dépassés.

Demi-finaliste du dernier Euro, la Roja a impressionné pour ses débuts face à un Costa Rica apparu, il est vrai, bien faible.

Un premier pari en tout cas réussi pour le sélectionneur Luis Enrique.