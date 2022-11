Le Japon surprend l’Allemagne, Maroc et Croatie se neutralisent

Les Allemands ont-ils été déconcentrés par leur geste politique d'avant-match? Pour protester contre les menaces de sanctions brandies par la FIFA pour empêcher le port du brassard inclusif One Love , le capitaine Manuel Neuer et ses coéquipiers se sont ostensiblement mis la main devant la bouche sur la traditionnelle photo d'équipe qui précède le coup d'envoi.

Les hommes du sélectionneur Hansi Flick, fidèles à eux-mêmes, ont affiché leurs convictions, à défaut d'afficher leurs certitudes sportives. La Nationalmannschaft a souffert et s'est déjà mise en grande difficulté dans un groupe difficile où évoluent également l'Espagne et le Costa Rica, opposés plus tard mercredi.

D'entrée de jeu, les Samouraïs bleus ont offert aux quadruples champions du monde un avertissement sans frais, sous la forme d'un but de Daizen Maeda, refusé en raison d'un hors-jeu, dès la 8e minute, au bout d'un contre mené à la vitesse de l'éclair.

En face, l'Allemagne a mis 20 bonnes minutes à entrer dans son match, mais elle a peu à peu pris le contrôle, et l'on a pu penser, à la demi-heure de jeu, que la dynamique du match avait basculé en sa faveur.

Après des occasions nettes d'Antonio Rüdiger (17e), de Joshua Kimmich (20e) et d'Ilkay Gündogan (27e, 29e), le gardien nippon Shuichi Gonda a bousculé dans la surface David Raum. Gündogan a transformé le tir de pénalité pour concrétiser la domination allemande à la 33e.

La deuxième période est partie sur le même rythme, avec notamment un tir puissant, mais au-dessus de la barre, de la pépite du Bayern de Munich Jamal Musiala (51e), et encore un tir sur l'extérieur du poteau de Gündogan, superbement servi par Musiala (60e).

L'Allemagne semblait sereine, mais à 1-0, l'exploit restait à la portée du Japon. Et les joueurs du pays du Soleil levant n'ont jamais baissé les bras.

Ritsu Doan, du FC Fribourg, a égalisé à l'arrivée d'une combinaison collective qui a donné le tournis à la défense germanique à la 75e.

Huit minutes plus tard, Takuma Asano (Bochum), un autre Japonais en Bundesliga, donnait le coup de grâce d'un tir puissant sous la barre à la 83e. Les Japonais pouvaient exulter, et les Allemands baisser la tête.

En 2018, au Mondial en Russie, la Mannschaft avait déjà été battue par une équipe asiatique, la Corée du Sud (2-0) et piteusement éliminée au premier tour.

Les Allemands auront la chance de se reprendre dimanche contre l'Espagne.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Maroc et Croatie se neutralisent

Les vice-champions du monde croates et leur leader Luka Modric n'ont pas brillé pour leur entrée en lice. Ils ont fait un match nul de 0-0 triste et sans saveur contre le Maroc au stade Al-Bayt.

Nayef Aguerd et Nikola Vlasic Photo : Getty Images / Matthias Hangst

On était en droit d'attendre beaucoup plus de la sélection à damier, quatre ans après une campagne de Russie seulement stoppée en finale par la France. Est-ce un manque de renouvellement pour une équipe qui s'appuie toujours sur la même ossature? Toujours est-il que la formation de Zlatko Dalic est apparue sans inspiration et sans génie, incapable de bousculer sérieusement des Lions de l'Atlas solides, à défaut d'être brillants.

Ce petit point récolté est un avertissement sans frais pour les Croates dans le groupe F avant un deuxième acte prévu dimanche face aux Canadiens et un choc le 1er décembre contre la Belgique.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La veille en conférence de presse, Modric avait évoqué une nervosité positive avant d'entamer cette Coupe du monde. Le meneur de jeu du Real Madrid, qui dispute à 37 ans sa quatrième phase finale, n'a en tout cas jamais réussi à peser sur le cours de la rencontre.

Le Ballon d'or de 2018 a toujours une vision du jeu hors du commun, mais il n'est pas parvenu à se montrer décisif pour ses coéquipiers et ne s'est distingué que sur une frappe hors de la surface largement au-dessus (45e+1).

Il a aussi souffert par moments dans les duels devant l'impact des Marocains. Un rendement insuffisant donc pour espérer inquiéter le gardien Yassine Bounou, qui a finalement passé un début d'après-midi assez paisible, hormis sur une énorme occasion de Nikola Vlasic parfaitement servi par Borna Sosa juste avant la pause (45e).

C'était un match extrêmement difficile, a déclaré Modric. Je crois qu'au fur et à mesure que le tournoi avancera, nous serons meilleurs et nous montrerons un tout autre visage. Nous avons de grandes ambitions et nous ne sommes pas venus ici pour nous faire sortir au premier tour après ce que nous avons démontré en Russie.

Il y avait toutefois bien mieux à faire contre des Marocains bien organisés, mais qui n'ont pas non plus été beaucoup plus séduisants et n'ont pas pu trop compter sur leur principal atout offensif Hakim Ziyech.

Le joueur de Chelsea n'a pas été vraiment à son avantage et les meilleures chances marocaines ont été l'oeuvre des défenseurs Noussair Mazraoui (51e) et Achraf Hakimi sur un coup franc lointain (65e).

Le nul reste tout de même un résultat satisfaisant pour les Marocains.