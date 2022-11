Le Canadien corrigé par Jeff Skinner et les Sabres

Les Sabres de Buffalo ont marqué à trois reprises dans les trois premières minutes de jeu et ont filé vers une victoire de 7-2 contre le Tricolore.

Une fois n'est pas coutume aux yeux de Martin St-Louis, mais voilà que sa troupe a accordé les deux premiers buts d'une rencontre en première période pour une quatrième fois d'affilée.

Si le Tricolore a été en mesure de combler le retard samedi, avant de vaincre les Flyers de Philadelphie en tirs de barrage, il n'y a pas eu de miracle cette fois-ci.

Le Canadien aurait pu se donner de meilleures chances de remontée si l'avantage numérique avait été productif.

La soirée a été particulièrement pénible pour la première unité du Tricolore. St-Louis a vu ses hommes terminer la rencontre avec un dossier de 0 en 6 en supériorité numérique.

Jeff Skinner a amassé deux buts et trois passes pour les Sabres (8-11-0), tandis que Tage Thompson a récolté une réussite et trois aides. Leur compagnon de trio, Alex Tuch, a pour sa part obtenu un but et deux mentions d'assistance.

Rasmus Dahlin a été crédité d'un but et deux aides. Henri Jokiharju et JJ Peterka ont aussi marqué pour les visiteurs. Dylan Cozens a accumulé deux aides et Craig Anderson a repoussé 29 tirs.

Les Sabres ont mis fin à une série de huit défaites.

Cole Caufield et Sean Monahan ont répliqué pour le Canadien (9-9-1), qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Jake Allen a stoppé 31 lancers.

L'attaquant Mike Hoffman n'était pas en uniforme pour le Canadien en raison d'une blessure au bas du corps. Les défenseurs Arber Xhekaj et Johnathan Kovacevic ont pour leur part été laissés de côté.

Joel Armia était de retour au jeu à l'attaque après avoir raté trois duels à cause d'une blessure au haut du corps. Jordan Harris et Chris Wideman ont été insérés dans la formation à la ligne bleue.

Le Canadien jouera à nouveau mercredi lorsqu'il rendra visite aux Blue Jackets, à Columbus.

Faux départ

Une douche froide est vite tombée sur les spectateurs au Centre Bell.

Dahlin a lancé le bal pour les Sabres après 35 secondes de jeu, profitant de beaucoup d'espace dans l'enclave pour décocher un bon tir. Peterka a profité d'une rondelle qu'Allen n'a jamais maîtrisée après un long lancer de Jack Quinn pour creuser l'écart à 2-0 après 52 secondes de jeu.

Les Sabres en ont rajouté moins de deux minutes plus tard lors d'un avantage numérique. Tuch a surpris Allen à partir du haut du cercle des mises en jeu à la gauche du gardien.

Caufield a vite redonné un élan au Canadien en marquant sur un lancer sur réception avant la troisième minute de jeu.

Les Sabres ont écopé de trois punitions mineures avant la fin du premier vingt, mais le Canadien a été incapable d'en profiter.

Les visiteurs ont commencé la deuxième période en force, avant de renouer avec régularité le banc des punitions.

Malgré tout, les Sabres ont trouvé le moyen de restaurer leur avance de trois buts à mi-chemin du deuxième engagement. Skinner a profité d'une belle remise de Thompson pour battre Allen.

Encore une fois, le Canadien s'est donné une raison de croire à la remontée en réduisant l'écart à 4-2 avant la fin du deuxième vingt. Monahan a profité de son propre retour au terme d'un bel effort individuel pour battre Anderson.

Les Sabres ont toutefois assommé le Canadien avec deux buts tôt en troisième période. Jokiharju a marqué à la suite d'une belle remise de Tuch, puis Thompson a fait bouger les cordages à l'aide d'un tir vif.

Skinner a tourné le fer dans la plaie en marquant en avantage numérique en fin de rencontre. Allen a fracassé son bâton contre son poteau pour évacuer un peu de frustration.