Quatre candidats au poste d’entraîneur-chef chez les Alouettes

On appelle ça le « bilan de saison » des Alouettes. Mais en réalité, c’est un coup d’œil sur l’avenir de l’équipe.

Le directeur général Danny Maciocia et le président des Alouettes, Mario Cecchini, ont répondu à une série de questions sur ce qui les attend d’ici au début de la saison 2023.

La priorité de l’état-major montréalais est naturellement de trouver un entraîneur-chef et, si possible, avant Noël. Quatre candidats sont en lice.

Proviennent-ils de l’intérieur de l’organisation ou d’ailleurs?

Quatre noms au total , s’est contenté de répéter Danny Maciocia à deux occasions avec le sourire.

Les noms d'Anthony Calvillo et de Noel Thorpe ont été évoqués et il ne faut pas mettre de côté André Bolduc, qui est l’entraîneur avec le plus d’ancienneté au sein du personnel montréalais.

Danny Maciocia considère que les entraîneurs actuels font partie du noyau de l’équipe et il souhaite tous les revoir. Tous les contrats des entraîneurs viennent cependant à échéance.

Maciocia ne croit pas qu’un nouvel entraîneur doive arriver avec un tout nouveau groupe d’adjoints.

Je sais qu'il y en a qui disent que tu ne peux pas imposer des assistants à un entraîneur-chef, a reconnu le directeur général. C'est complètement faux. Tu peux garder ton noyau. La personne peut ajouter une ou deux personnes au sein de l’effectif.

Mais, je vous le dis en toute transparence : le noyau, on va le garder en place.

Comme les joueurs la semaine dernière, Maciocia et Cecchini ont évoqué la recherche de la stabilité comme un des éléments essentiels à la progression de l’équipe. Un remaniement majeur au sein du personnel d’entraîneurs s’inscrirait difficilement dans cette optique.

Harris et Lewis

Une fois la question de l’entraîneur réglée, Danny Maciocia devra s’attaquer à la reconstruction de l’effectif en commençant par les moteurs de l’attaque, Trevor Harris et Eugene Lewis.

Harris est en meilleure position que l’an dernier et Lewis vient de connaître la meilleure saison de sa carrière.

Une belle partie de chaise musicale entre les quarts de la LCF va s’amorcer lors de la période des joueurs autonomes en février prochain et Harris pourrait faire partie de la danse.

Le nouveau champion de la Coupe Grey, McLeod Bethel-Thomson est sans contrat et sera certainement tenté de tâter le marché, à 34 ans, après avoir dominé la ligue pour le plus grand nombre de verges par la passe.

Les Tiger-Cats viennent d’acquérir les droits de Bo Levi Mitchell. Logiquement, Dane Evans ou Mathew Shiltz pourraient écoper.

Les Lions ont trouvé une perle en Nathan Rourke. Mais aura-t-il une chance du côté de la NFL? S’il revient à Vancouver, qu'adviendra-t-il de Vernon Adams fils?

Les Roughriders de la Saskatchewan et le Rouge et Noir d’Ottawa donneront-ils une autre chance à Cody Fajardo et Nick Arbuckle?

Et, qu’en est-il de Jeremiah Masoli à Ottawa?

L’an dernier, Trevor Harris s’est retrouvé sans fauteuil de partant quand la musique s’est arrêtée. Il a donc signé un contrat au rabais pour tenter sa chance derrière Vernon Adams à Montréal. Sa manœuvre a été profitable puisqu’il s’est retrouvé responsable de l’attaque dès le deuxième match de la saison.

Harris sera peut-être tenté de revenir de signer un contrat rapidement pour éviter de se retrouver les fesses sur le plancher de danse comme l’an dernier.

Pas à vendre

Si la saison a été mouvementée sur le terrain, notamment à la suite du congédiement de Khari Jones, ça n’a guère été plus calme dans les bureaux de l’équipe.

En août, l’actionnaire minoritaire de l’équipe Gary Stern s’est retiré des affaires quotidiennes de l’équipe au profit des héritiers de Sid Spiegel qui détiennent 75 % de l’équipe.

Si les rumeurs de mise en vente de l’équipe se sont multipliées à partir de ce moment, le président Mario Cecchini réitère qu’aucun processus n’a été évoqué jusqu'à présent.

Depuis le fameux lundi du mois d'août, où l'actionnariat majoritaire est devenu un peu plus présent, il n’y a pas eu d’annonce du tout ou de réflexion en ce sens-là, a précisé le président. On a jamais communiqué autre chose que la stabilité et que l'équipe n’était pas à vendre.

Je réitère que l’équipe est entre bonnes mains et que l’équipe n’est pas à vendre , a conclu Cecchini.

Un bail à négocier

Les Alouettes sont de retour au stade Percival-Molson de l’Université McGill depuis 1998, après un passage d’une dizaine de saisons au Stade olympique.

À court terme, rien ne laisse présager un changement de domicile pour l’escadron montréalais, surtout pas avec le remplacement du toit qui n’est toujours pas amorcé sous la tour penchée, rue Pierre-de-Coubertin.

Comme il peut difficilement menacer de quitter le stade de l’vaenue des Pins, Mario Cecchini n’a pas un grand pouvoir de négociation avec les autorités de l’Université.

On ne doit donc pas s'attendre à de grandes rénovations comme celles qui avaient mené à l’ajout de gradins, de loges et d’un tableau électronique presque moderne.

Peut-être que les zones des buts pourraient être agrandies pour devenir de taille réglementaire, plutôt que d’être amputée de quelques verges à chaque coin comme c’est le cas présentement.

Les joueurs apprécieraient certainement une mise à jour des vestiaires où ils se marchent littéralement sur les pieds.

Mais en attendant, comme le dit le président Cecchini avec le sourire : on a un stade que je qualifie de romantique .

Le romantisme est toujours plus sympathique avec des victoires, comme ça a été le cas lors de la demi-finale contre Hamilton.