Montréal, hôte d’une première compétition internationale junior de plongeon de haut vol

En marge de l'événement, on tiendra les mondiaux juniors de haut vol, la première compétition internationale dans cette discipline. Trente-deux plongeurs de neuf pays sont attendus. Une belle vitrine pour les athlètes de ce sport extrême qui espèrent voir leur discipline faire son entrée aux Jeux olympiques.

Onze plongeurs juniors de haut vol canadiens participeront à la compétition qui aura lieu les 3 et 4 décembre au Centre sportif du Parc olympique.

Lysanne Richard Photo : Dean Treml/Red Bull Content Pool

C'est mission accomplie pour la pionnière du sport et porte-parole de l'événement, Lysanne Richard, qui s'était donné comme défi de rendre le sport plus accessible et sécuritaire.

Maintenant, les fédérations Plongeon Québec et Plongeon Canada sont hyper impliquées dans le développement, on cherche des moyens d'initier des jeunes graduellement, souligne la championne du monde. Les plus vieux vont plonger du 15 m, une toute nouvelle plateforme dans l'anneau de sécurité qui va former un trio avec les plateformes de 18 et 20 m.

Le plongeon de haut vol, nouvelle discipline olympique?

L'évolution du sport est grandiose depuis quelques années selon Richard, qui a eu la piqûre pour ce sport extrême il y a plus de 22 ans.

Les jeunes qu'on va voir lors de ce week-end n'étaient même pas nés quand j'ai commencé , lance en riant l'athlète de 41 ans.

Lysanne Richard souligne aussi que le Canada se démarque pour la qualité de ses infrastructures de haut vol.

La plongeuse de haut vol Lysanne Richard s’élance de la plateforme de 17 mètres du Centre sportif du Parc olympique de Montréal. Photo : Radio-Canada

Le Parc olympique de Montréal est un bel exemple en termes d'installations, remarque la plongeuse. On a la meilleure installation intérieure pour l'entraînement en plongeon de haut vol au monde. Si on regarde ce qui se passe avec les Jeux d'hiver, il y a beaucoup de disciplines extrêmes, alors ça va arriver avec le haut vol. Et c'est par des actions comme ça et des compétitions comme celle-là qu'on propulse la discipline.

« On va avoir des athlètes incroyables. On est vraiment en train de former une relève au Québec et au Canada. À mon avis, on va faire le podium au complet au premier Jeux. » — Une citation de Lysanne Richard

Pour Richard, la question n'est pas de savoir si le plongeon de haut vol sera un sport olympique, mais bien de savoir quand. L'ajout de la discipline au programme des Jeux de Los Angeles en 2028 est le scénario le plus réaliste selon elle.

Ce qui est certain, c'est que l'événement montréalais sera un véritable tremplin pour faire briller encore plus la discipline.