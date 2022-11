Plaidoyer pour que la Colombie-Britannique revoie sa décision concernant les Jeux de 2030

Dans une lettre ouverte publiée lundi, les Comités olympique (COC) et paralympique (CPC) canadiens ont demandé au gouvernement de la Colombie-Britannique de reconsidérer sa position concernant une possible candidature de Vancouver pour les Jeux d’hiver de 2030.

Trois semaines après le refus de la province de soutenir un projet de candidature, les deux organisations ont fait paraître, lundi, une lettre ouverte adressée aux élus provinciaux pour vanter de nouveau les vertus d’une candidature menée par des peuples autochtones qui réutiliseraient les installations des Jeux de 2010.

La lettre, signée par la présidente du COC, Tricia Smith, et par le président du Comité paralympique canadien, Marc-André Fabien, témoigne de la surprise après ce rejet et sollicite une rencontre avec toutes les parties prenantes.

Avec une étude de faisabilité dûment complétée et une première ébauche de mise en candidature, nous nous attendions à ce que la prochaine étape soit une rencontre en personne avec les autres parties prenantes pour discuter des coûts et des bénéfices, des priorités et des possibilités , peut-on lire.

Le gouvernement britanno-colombien n’a toujours pas donné aux différents partis, malgré nos tentatives et celles des Premières Nations, l’occasion d’en discuter.

Le groupe responsable de la candidature est mené par les nations Lil'wat, Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam, en collaboration avec le COC, le CPC et les municipalités de Whistler et de Vancouver.

Le consortium demandait 1,2 milliard de dollars d’investissements gouvernementaux. Ils évaluaient le coût du projet à 4 milliards, ce qui comprend la participation du secteur privé.

Toutefois, la province affirmait que le poids financier d’un tel projet compromettrait sa capacité à remédier aux pressions auxquelles la province fait face .

La décision du Cabinet est déchirante , affirmait la ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport Lisa Beare.

Les candidatures de Sapporo, au Japon, et de Salt Lake City, en Utah, semblaient, avec celle de la Colombie-Britannique, en tête pour l’obtention de l’organisation des Jeux de 2030.

La candidature canadienne se distinguait par sa volonté de réconciliation par le sport.

De tout ce que nous avons appris en travaillant avec nos partenaires des Premières Nations depuis un an, c’est que le respect du processus et des protocoles est important, et qu’un dialogue ouvert est primordial dans le processus de décision , peut-on lire dans la lettre.

Le COC et le CPC s’étaient alliés aux Premières Nations en février dernier et avaient dévoilé les premiers détails du projet en juin.

Il est dit dans la lettre que les groupes avaient l’assurance du premier ministre de l’époque, John Horgan, que la province était ouverte aux idées. Mais une semaine seulement après l’élection de l’actuel premier ministre néo-démocrate David Eby, la province fermait la porte au projet.

Dans les jours qui ont suivi, le chef des Musqueam, Wayne Sparrow, a remis en doute la position du gouvernement. Je veux savoir quelles sont les priorités de ce gouvernement en ce qui concerne la réconciliation, si [une candidature olympique menée par les Premières Nations] n'est pas une priorité , a-t-il affirmé.