La lourde défaite de l'Iran contre l'Angleterre au Mondial serait due aux pressions exercées sur les joueurs, au moment où le pays connaît un mouvement de contestation depuis plus de deux mois, ont constaté mardi les médias iraniens.

Lors de la seconde journée de la Coupe du monde lundi, l'Iran a été balayé 6-2 par l'Angleterre dans le groupe B, également composé des États-Unis et du pays de Galles.

Pour le quotidien très conservateur Javan, la Team Melli (équipe nationale en persan) était sous la pression médiatique la plus intense avant même le début du match .

Ces pressions ont placé l'Iran dans une position complètement inégale face à l'Angleterre , a-t-il noté.

De son côté, le journal réformateur Shargh confie que les internautes avaient reproché aux joueurs de ne plus soutenir le mouvement de protestation .

L'équipe était préoccupée par ces critiques dont les conséquences se sont bien manifestées lors du premier match de la Coupe du monde , a ajouté le journal.

L'Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort, il y a plus de deux mois, de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans arrêtée pour une infraction au code vestimentaire strict qui oblige les femmes à porter le voile islamique en public. Les autorités dénoncent généralement des émeutes et des milliers de personnes ont été arrêtées.

La sélection iranienne a refusé d'entonner son hymne national avant le match en soutien au soulèvement en cours dans le pays.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'ultraconservateur Kayhan a accusé des médias affiliés au régime sioniste d'Israël et à l'Arabie saoudite d'avoir lancé une guerre psychologique et médiatique sans précédent et lâche contre l'équipe iranienne.

Tout en saluant les deux buts de l'Iran contre une puissante sélection anglaise , le quotidien a fustigé certains joueurs pour de ne pas avoir chanté l'hymne national.

Pour Hamshahri, le journal de la mairie de Téhéran, la Coupe du monde n'est pas encore finie pour l'Iran et les deux prochains matchs peuvent changer la donne .

Et le quotidien réformateur Arman Melli a regretté que les partisans aient été divisés et que certains aient même applaudi la défaite de l'équipe iranienne.