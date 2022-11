L’Arabie saoudite surprend Messi et l’Argentine au Mondial

L'Arabie saoudite a réalisé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du monde de soccer, mardi, avec un gain de 2-1 sur Lionel Messi et l'Argentine.

Les filets de Saleh Alshehri et de Salem Aldawsari, en l'espace de cinq minutes en deuxième mi-temps, ont propulsé les Saoudiens vers la victoire. L'Argentine avait pris les commandes du match dès la 10e minute de jeu, grâce à un tir de pénalité de Messi.

La déconfiture de l'Argentine au Qatar rivalise avec les plus grandes surprises de l'histoire du Mondial. Il suffit de penser à la victoire de 1-0 du Sénégal contre la France en phase de groupe en 2002, ou à celle des États-Unis, par le même pointage, contre l'Angleterre en 1950.

La séquence de 36 matchs sans défaite de l'Argentine s'est donc terminée sur la pelouse du stade Lusail, à la cinquième et vraisemblablement dernière participation de la Puce à ce tournoi.

Le joueur étoile du Paris-Saint-Germain a serré la main du personnel d'entraîneurs de l'Arabie saoudite après le sifflet final et est demeuré debout, les mains sur les hanches, près du cercle de mise en jeu. Une scène familière pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire qui n'a toujours pas gagné le plus prestigieux titre de son sport.

La victoire inattendue des Saoudiens a été confirmée par le saut périlleux d'Aldawsari, qui a rabattu un ballon flottant tout juste à l'intérieur de la surface de réparation, avant de battre un défenseur, d'en déjouer un autre et de décocher un puissant tir qui a trompé la vigilance du gardien Emi Martinez. Ce dernier a touché au ballon, mais n'a pu freiner sa course vers le fond du filet à la 53e minute.

Le Danemark aura rendez-vous avec la Tunisie un peu plus tard aujourd'hui dans le groupe D. Ce duel sera suivi de celui entre le Mexique et la Pologne, dans le groupe C, et du choc entre la France et l'Australie, dans le groupe D.