Groupe F du Mondial : les forces en présence

Quelques heures avant ce premier rendez-vous, voici un tour d’horizon des adversaires du Canada au Qatar.

Belgique Classement FIFA : 2e Meilleur résultat à la Coupe du monde : 3e (2018) Sélectionneur : Roberto Martinez (ESP) Vedettes : Thibaut Courtois (gardien, Real Madrid [ESP]), Kevin de Bruyne (milieu, Manchester City [ENG]), Romelu Lukaku (attaquant, Inter [ITA]) Contre le Canada : le 23 novembre, 14 h (HNE)

Trois questions

Qui peut aider Thibaut Courtois?

Aussi formidable soit-il, le grand gardien du Real Madrid ne pourra pas tout faire seul. Devant lui se trouve une défense à trois où les préhistoriques (!) Toby Alderweireld, 33 ans, et Jan Vertonghen, 35 ans, font encore partie des meubles.

L’expérience peut-elle battre la jeunesse? Assurément. La jeunesse peut-elle battre l’expérience quand l’expérience est coincée trop près de la ligne centrale? Aussi.

Comment se porte Eden Hazard?

À n’en point douter, Hazard est l'un des très grands joueurs belges – peu importe l’époque. C’est le capitaine des Diables rouges, le meilleur buteur qui ne s’appelle pas Romelu Lukaku de l’histoire de la sélection.

Hazard a enchaîné 11 saisons de plus de 30 matchs en championnat avec Lille et Chelsea à partir de 2008. Depuis son transfert au Real Madrid, en juin 2019, il n’a jamais dépassé les 18 matchs en Liga. Les blessures l’ont ralenti. Et dans les derniers jours, il a déclaré au journal Marca qu’il accepterait que Madrid lui annonce son départ l’été prochain.

Hazard est en manque de rythme. Son poste avec l’équipe nationale n’est plus garanti comme il l’était jadis.

Kevin De Bruyne (à droite) est au coeur du jeu belge. Photo : Getty Images / belga mag/afp/BRUNO FAHY

Les Belges peuvent-ils gérer les attentes?

La génération dorée s’approche de l’âge d’or.

Depuis qu’on lui a attribué ce surnom chargé, il y a une dizaine d’années, ce groupe de Belges a atteint le sommet du classement mondial, les quarts de finale de deux Euros et la 3e place de la dernière Coupe du monde. Il lui manque un trophée.

Vincent Kompany est déjà à la retraite. Jan Verthongen et Toby Alderweireld ont respectivement 35 et 33 ans. Lors de la prochaine Coupe du monde, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne et Eden Hazard auront tous 35 ans ou les frôleront. C’est probablement la dernière occasion de justifier les attentes qui leur ont été imposées.

Croatie Classement FIFA : 12e Meilleur résultat à la Coupe du monde : finaliste (2018) Sélectionneur : Zlatko Dalic Vedettes : Mateo Kovacic (milieu, Chelsea [ENG]), Luka Modric (milieu, Real Madrid [ESP]), Ivan Perisic (attaquant, Tottenham [ENG]) Contre le Canada : le 27 novembre, 11 h (HNE)

Trois questions

Qui marquera?

En 2018, Mario Mandzukic et Ivan Perisic ont animé l’attaque croate avec trois buts chacun. Cette année, Mandzukic regardera la Coupe du monde en pantoufles, et Perisic semble exceller davantage dans la passe décisive que devant le but. Il n’a pas marqué à ses six derniers matchs pour la Croatie – et ses deux derniers filets, il les a inscrits contre les puissances que sont Malte et Chypre.

Andrej Kramaric a marqué 4 des 12 buts de la Croatie en neuf matchs cette année, dont l’unique réalisation du dernier duel préparatoire pour le Mondial, contre l’Arabie saoudite. Bruno Petkovic et Marko Livaja font aussi partie des options. Mais la solution toute prête ne saute pas aux yeux.

Qui joue en défense?

Au cours de la campagne de qualification, pas une fois le sélectionneur Zlatko Dalic n'a-t-il fait jouer les mêmes défenseurs dans des matchs consécutifs.

Leur rendement défensif n’en a pas trop souffert, au vu des 4 petits buts qu’ils ont donnés en 10 matchs à la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte. N’empêche, aucun défenseur n’a été titulaire plus que six fois, et quelques garanties seraient les bienvenues.

Josip Juranovic, Dejan Lovren, Domagoj Vida et Borna Sosa ont été le quatuor le plus titularisé à titre individuel. Ils n’ont toutefois été partants qu’une seule fois tous ensemble en qualifications. D’intrigants jeunes arrières centraux, Josko Gvardiol et Josip Sutalo, veulent aussi se faire valoir.

Luka Modric jouera sa dernière Coupe du monde. Photo : Getty Images / AFP/OZAN KOSE

Et si l’histoire se répète?

Souvenez-vous de 2018. La Croatie gagne aisément son groupe. Elle bat le Danemark en huitièmes. Après les prolongations. Elle bat la Russie en quarts. Après les prolongations. Elle bat l’Angleterre. Après les prolongations.

Si la Croatie devait sortir du groupe cette année, Zlatko Dalic souhaitera assurément que son équipe soit plus décisive au tour éliminatoire. Le naviguer avec un Modric dans la force de l’âge, c’est une chose. Avec un meneur de jeu qui participera à ses derniers matchs avant la retraite internationale, c’en est une autre.

Maroc Classement FIFA : 22e Meilleur résultat à la Coupe du monde : huitièmes de finale (1986) Sélectionneur : Walid Regragui Vedettes : Achraf Hakimi (défenseur, Paris Saint-Germain [FRA]), Hakim Ziyech (attaquant, Chelsea [ENG]), Youssef En-Nesyri (attaquant, Séville [ESP]) Contre le Canada : le 1er décembre, 10 h (HNE)

Trois questions

Quelle sera l’influence du sélectionneur?

Ça ne fonctionnait plus avec Vahid Halilhodzic. Le sélectionneur a mené le Maroc à la qualification pour le Mondial, mais en raison de divergences d’opinions, la fédération lui a signifié son renvoi à quelques mois du tournoi. Comme il avait été congédié entre la qualification du Japon et le Mondial de 2018. Comme il avait été congédié entre la qualification de la Côte d’Ivoire et le Mondial de 2010.

Walid Regragui, jeune entraîneur de 47 ans, a pris la relève et n’a pas perdu en trois matchs (amicaux) à la barre. Il en a profité pour recoller certains pots cassés pendant le passage de Halilhodzic à la tête de l’équipe (on y reviendra).

Comment Regragui aura-t-il réussi à mettre son empreinte sur cette équipe en si peu de temps? L’optimisme, du moins, est revenu parmi les Marocains.

Hakim Ziyech est sorti de sa retraite internationale quelques mois avant le Mondial. Photo : Getty Images / AFP/FADEL SENNA

Les retours des exilés suffiront-ils?

Le défenseur latéral Noussair Mazraoui et l’attaquant Hakim Ziyech étaient en froid, pour être poli, avec l’ancien sélectionneur. Si le premier a pu dialoguer avec Halilhodzic avant son congédiement, le second avait carrément pris sa retraite internationale.

Regragui a fait changer d’idée l’attaquant de Chelsea. Ziyech sera assurément au cœur de la stratégie offensive de son pays. Mazraoui, du Bayern, peut former un remarquable duo de latéraux avec Achraf Hakimi. Leur retour donnera des munitions plus que bienvenues aux Lions de l’Atlas.

À quel point le Maroc souffrira-t-il de la perte d’Amine Harit?

Il n’y a pas que la blessure qui fait mal; le moment aussi. Une demi-heure séparait Amine Harit de la Coupe du monde quand il a subi une grave blessure à un genou pendant le dernier match de l’Olympique de Marseille avant la trêve, contre l’AS Monaco. Sa saison est terminée.

Harit n’est pas une vedette de la trempe des Hakimi ou Ziyech. Mais il allait offrir sa fantaisie habituelle, ballon au pied, aux Marocains. C’eut été l’occasion pour lui de se faire valoir au plus haut niveau possible, après une Coupe du monde de 2018 qui n’avait duré que 82 (très bonnes) minutes.

Le Maroc a les arguments pour pallier la perte de Harit. Mais dans un groupe F relevé, il aurait sans doute souhaité en avoir encore davantage.