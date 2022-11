Enfin, on sent la Coupe du monde de 2022 réellement lancée.

Avec nos excuses aux joueurs qataris, qui sont passés totalement à côté de leur match, et aux joueurs iraniens, qu’il faut saluer davantage pour ce qu’ils ont fait avant la rencontre que pendant celle-ci, ils n’ont pas vraiment offert de résistance aux assauts équatoriens et anglais respectivement. Entre le Sénégal et les Pays-Bas, en revanche…

Même si l’impasse a pris du temps à se dénouer, ces deux pays ont proposé le meilleur spectacle jusqu’ici, ce qui n’avait rien d’étonnant compte tenu de leur qualité. Après les largesses observées dans la défense iranienne, tout particulièrement, il a fait bon de voir deux équipes bien organisées. Les sélectionneurs Aliou Cissé et Louis Van Gaal ont tous deux des raisons de croire à la phase éliminatoire, même si l’Équateur ne sera pas un client facile.

On ne peut cependant s’empêcher de se demander ce qui attend le pauvre Qatar contre le Sénégal et les Pays-Bas dans ses autres matchs de la phase de groupe. Et, par extension, se questionner sur ce à quoi ressemblera une Coupe du monde à 48 équipes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La générosité de Mendy

Il n’y a pas si longtemps, on considérait qu’Édouard Mendy était l’un des meilleurs gardiens du monde, si ce n’est le meilleur, comme en fait foi son prix de gardien de l’année que lui a remis en 2021 la FIFA, une organisation dont la capacité à prendre des décisions judicieuses n’a jamais été remise en question (d’accord, il y avait aussi eu un vote).

Aujourd’hui, Mendy n’est plus titulaire à Chelsea, et sa copie du jour est couverte d’encre Oranje.

L’action qui mène au but de Cody Gakpo est superbe, d’autant plus que le passeur décisif Frenkie De Jong ne jouait pas le match de sa vie, mais un gardien de la trempe de Mendy doit jaillir au bon moment pour renvoyer ce ballon hors de la surface.

Pour marquer le second, Davy Klaassen profite d’un généreux retour de Mendy au lieu de voir le ballon rouler loin de lui ou derrière la ligne pour un coup de pied de coin.

Il paraît improbable que le sélectionneur Cissé change de gardien. Alfred Gomis n’a participé qu’à un match des qualifications pour le Mondial. Seny Dieng a joué deux fois à la dernière Coupe d’Afrique des nations, mais uniquement à cause d’un résultat positif à la COVID-19 qu’avait reçu Mendy.

Heureusement pour ce dernier, le Qatar est sans doute l’adversaire idéal pour se refaire une confiance.

Le sort s'acharne sur le Sénégal

Y avait-il un trou en forme de Sadio Mané dans la formation sénégalaise? Chose certaine, il manquait cette étincelle qui aurait pu allumer quelque chose dans le plan concocté par le sélectionneur néerlandais Louis Van Gaal.

La blessure du milieu de terrain Cheikhou Kouyaté, par contre, a de quoi inquiéter encore davantage les Sénégalais, d’autant plus que le défenseur central Abdou Diallo venait de quitter la rencontre, blessé lui aussi.

À l’exception d’Idrissa Gueye, Kouyaté est le joueur le plus expérimenté de ce collectif. Il a été omniprésent pendant les qualifications.

Et il y a décidément un avant et un après l’arrivée de la civière pour faire sortir Kouyaté du terrain. Frenkie de Jong a été généralement muselé pendant cette rencontre. Le départ de Kouyaté est ce qui lui a permis d’asseoir son influence sur le match.

Le Sénégal n’a jusqu’ici pas donné de détails sur la nature de la blessure, mais sachez ceci : lorsque la civière a fait son apparition sur un des écrans de télévision au coin de Papineau et René-Lévesque à Montréal, un détraqueur a semblé aspirer l’âme de Hassoun Camara par sa bouche.