Un athlète québécois en BMX style libre à Paris 2024?

C'est le cas du Québécois Jeffrey Whaley qui vient de participer aux Championnats du monde de cyclisme urbain à Abou Dabi.

Spectaculaire. C'est probablement le mot pour décrire le BMX style libre (freestyle), nouvelle épreuve qui a fait son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où les athlètes réalisent plusieurs figures aériennes dans un parc urbain. Un sport encore méconnu au Canada, mais qui gagne en popularité grâce à l'arrivée de cette discipline à la grande messe olympique.

La Britannique Charlotte Worthington est devenue la première femme à réussir un "360 backflip" en compétition. Photo : Getty Images / Jamie Squire

Depuis 2019, le programme national pour encadrer les jeunes cyclistes du pays en BMX style libre était un peu laissé à l'abandon. Aucun Canadien n'avait décroché son billet pour Tokyo l'été dernier.

Mais depuis quelques semaines, juste avant les Championnats du monde de cyclisme urbain à Abou Dabi, qui se tenaient du 9 au 13 novembre, le Canada a fait part de ses intentions de mettre les bouchées doubles afin de qualifier au moins un athlète dans cette discipline aux prochains Jeux de Paris en 2024.

Et cet athlète, c'est Whaley, un Québécois de 26 ans, qui a fait plusieurs sacrifices pour faire briller son sport.

Photo officielle de Jeffrey Whaley sélectionné dans l'équipe canadienne de BMX style libre. Photo : Instagram/jeffreywhaley

« Je suis allé à toutes les compétitions à l'international cette année et ç'a montré à Cyclisme Canada qu'il y avait des gens motivés et qu'il y avait du potentiel pour repartir un programme. Toutes les compétitions pour amasser des points sont à l'extérieur du pays, il n'y en a pas ici au Canada. J'ai tout déboursé de mes poches pour m'y rendre. J'ai vu les Jeux de Tokyo, c'était tellement une belle plateforme pour notre sport, ça m'a donné la piqûre pour retourner faire des compétitions. J'ai même refusé un contrat de tournée parce que je voulais me dédier au BMX. » — Une citation de Jeffrey Whaley

Seul Canadien sélectionné pour les Championnats du monde, il y vivait d'ailleurs son baptême dans cette compétition d'envergure.

Le cycliste Jeffrey Whaley aux mondiaux d'Abou Dabi. Photo : Instagram/jeffreywhaley

J'ai adoré mon expérience à Abou Dabi! Mais c'était très chaud, je n'étais pas habitué, plusieurs se sont évanouis lors de la compétition, c'était un défi à 38 degrés. J'ai fait une petite erreur en qualifications, et je n'ai pas réussi à me rendre plus loin. J'ai beaucoup appris , a dit le jeune cycliste, 51e aux Émirats arabes unis.

Jeffrey Whaley quittera dans quelques jours pour le Pérou pour participer aux Championnats panaméricains en compagnie de son nouvel entraîneur Dave Thomas, gérant de Jowride 150, le plus gros centre de vélo intérieur au pays situé à Toronto, où Jeff s'entraîne régulièrement.

Un physiothérapeute accompagnera aussi le duo puisque, inutile de vous dire, le BMX freestyle est un sport acrobatique extrême, très difficile sur le corps.

J'ai vu tous les cyclistes en Coupe du monde venir avec leur équipe. Ça reste que c'est difficile d'arriver préparé quand toi, tu arrives tout seul avec un sac à dos. D'avoir un programme, ça montre le support du pays, qu'ils veulent nous aider. Mais, on part de loin, les autres équipes ça fait déjà plusieurs années, mais au moins, on part de quelque part , estime Jeffrey.

D'analyste aux JO de Tokyo à athlète qui tente sa chance pour ceux de Paris

Jeffrey Whaley a commencé à participer à des compétitions de BMX vers l'âge de 15 ans. Il a été un expert du BMX pour le spectacle Volta, du Cirque du Soleil, a pris part à plus de 1300 représentations aux quatre coins du globe.

La tournée a toutefois pris fin en 2020, comme plusieurs autres événements, en raison de la COVID-19.

C'est lorsqu'il a été l'analyste de Radio-Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en BMX style libre qu'il a eu le déclic pour retrouver ses guidons en tant qu'athlète. Il a maintenant les yeux rivés sur Paris.

Le numéro de BMX dans le spectacle Volta Photo : Cirque du Soleil

« Quand j'ai commencé le BMX, ça n'existait pas aux Jeux, ce n'était pas envisageable. Les Jeux, c'est tellement une grosse plateforme pour montrer notre sport au monde entier. Tout le monde qui regarde ça est impressionné. C'est l'opportunité d'une vie sur le plus gros stage au monde. » — Une citation de Jeffrey Whaley

Pour réaliser son rêve, Jeffrey participera à huit compétitions en 2023-2024. S'il parvient à terminer sur le podium en Coupe du monde, il obtiendra automatiquement son billet pour la Ville Lumière, sinon il devra amasser le plus de points possible afin de se qualifier pour les Jeux de Paris.

Et il garde en tête les Jeux de Los Angeles en 2028, la Mecque des sports urbains.