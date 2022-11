Le dilemme des partisans iraniens lors de la Coupe du monde

Alors que l'Angleterre affrontait lundi l'Iran lors de la Coupe du monde de soccer au Qatar, certains binationaux, notamment des femmes, ne savaient plus quelle équipe soutenir au moment où la République islamique réprime dans le sang des manifestations.

Dans un pub de l'ouest de Londres, un groupe de femmes Irano-Britanniques s'étaient réunies pour regarder la rencontre (remportée 6-2 par l'Angleterre).

La plupart d'entre elles manifestent régulièrement à Londres contre la répression des manifestations à Téhéran depuis la mort le 16 septembre de la jeune Kurde iranienne Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs. La contestation est réprimée dans le sang.

Alors quand l'hymne iranien a retenti dans le pub, le groupe a tourné le dos à la télévision et s'est mis à siffler le chant nationaliste.

C'est un vrai tiraillement , explique Fari Bradley, une artiste britannique née en Iran et qui vit au Royaume-Uni depuis la fin des années 1970. Sur son t-shirt, les mots femmes, vie, liberté -l'hymne des manifestations en Iran depuis septembre- sont imprimés.

On ne devrait pas supporter l'équipe (iranienne), car le régime va utiliser ça en sa faveur, estime-t-elle auprès de l'AFP. L'argent (d'une victoire) revient au régime, qui utilisera sans aucun doute les images pour sa propagande.

Alors à chaque fois qu'un but était inscrit lundi, Mme Bradley et ses amies applaudissaient quelle que soit l'équipe et chantaient le nom de Mahsa Amini.

Si elles sont des critiques virulentes du pouvoir ultraconservateur en place en Iran, elles n'ont pas hésité à se déplacer avec drapeaux iraniens sur les épaules et sur leurs joues. Dans leurs mains, des ballons noirs avec le nom de Mahsa Amini.

Samedi, avant les débuts iraniens dans ce Mondial 2022, le groupe de femmes a manifesté devant le Parlement britannique contre le régime à Téhéran. Deux jours plus tard, entre déjeuner typiquement anglais et verres de rosé, elles avaient plus de mal que d'habitude à soutenir leur pays d'origine.

Normalement, j'aurais regardé et je les aurais encouragés en trépignant sur mon siège, mais c'est une autre histoire cette fois , a affirmé Ghazel Jahanbin, 51 ans, dont les 24 derniers au Royaume-Uni.

Il y a une partie de moi, bien sûr, au fond, qui veut les encourager, car il s'agit de notre pays d'origine. C'est de là qu'on vient , a-t-elle ajouté.

Mais s'asseoir ici et encourager une équipe qui représente un pays qui commet des atrocités et fait couler le sang sans regret, ce n'est pas quelque chose que nous soutenons.

La plupart des militants en Iran et ailleurs demandent que les joueurs de l'équipe se positionnent clairement contre la répression, comme ça avait notamment pu être le cas lors des manifestations du mouvement vert en 2009 après des élections contestées.

Avant le coup d'envoi lundi, les onze joueurs iraniens se sont abstenus de chanter leur hymne national tandis que plusieurs joueurs ont déjà exprimé leur soutien aux manifestations.

Le fait qu'ils n'aient pas chanté l'hymne, ça montre un grand signe d'unité et je suis vraiment fière d'eux , a souligné la militante basée au Royaume-Uni et actrice Elaaheh Jamali.

Mais cette femme de 35 ans se dit quand même déçue devant la réticence des joueurs à soutenir plus clairement le mouvement de contestation. Pour elle, être ici et les soutenir de tout mon coeur cette année, c'est juste impossible .