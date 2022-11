La FIFA aura réussi à faire plier les grandes nations européennes. Avant le début de la Coupe du monde, la Suisse, l’Allemagne, l’Angleterre, le Danemark, la Belgique, le pays de Galles et les Pays-Bas avaient annoncé que leurs capitaines porteraient le contesté brassard « One Love », une bande arc-en-ciel, symbole d’inclusion et de diversité, qui aurait fortement déplu aux dirigeants qataris.