Evgeni Malkin s’illustre lors de son 1000e match dans la LNH

Associated Press

Le futur membre du Temple de la renommée, 36 ans, a joué l'entièreté de sa carrière jusqu'à maintenant avec les Penguins. Le 2e choix au total de l'encan 2004 montre une fiche de 452 buts, 714 passes pour 1166 points après 1000 matchs. Il a remporté une fois le trophée Hart, en 2012, et trois fois la Coupe Stanley.

Sidney Crosby a inscrit un but et obtenu trois aides et les Penguins ont signé une troisième victoire consécutive.

Rickard Rakell, auteur d'un but et d'une mention d'assistance, et Brock McGinn ont également fait mouche pour les Penguins. Dans la victoire, Casey DeSmith a repoussé 29 tirs.

Phillipp Kurashev, Patrick Kane et Jujhar Khaira ont assuré la riposte pour les Blackhawks, qui ont subi leur quatrième défaite successive. Arvid Soderblom a réalisé 20 arrêts devant la cage des Blackhawks.