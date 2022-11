Quand le Qatar a été couronné champion d’Asie en 2019, il avait survolé son groupe et avait notamment vaincu la Corée du Sud et le Japon au tour éliminatoire pour soulever le trophée. Depuis qu’on lui avait attribué l’organisation de la Coupe du monde en 2010, le pays devait essentiellement se construire une génération de footballeurs aptes à y jouer. Était-il en train d’y arriver?

Depuis, le Qatar n’a rien cassé, même s’il n’a pas si mal paru comme pays invité à la Gold Cup en 2021. Hormis cette occasion, bien peu d’yeux canadiens avaient pu observer l’hôte du Mondial de 2022 en action.

Le 23 septembre dernier, les curieux ont été exaucés : le Canada s’est rendu à Vienne, où il a pu disputer un match amical au Qatar. Et les curieux sont restés sur leur faim : le Qatar n’a à peu près rien offert dans une défaite de 2-0 contre les Rouges.

Alors, quel Qatar allait se présenter devant l’Équateur? Celui aperçu contre le Canada, pardi!

Avec l’essentiel de la formation déployée contre les hommes de John Herdman, les Qataris ont semblé dépassés par les événements contre les Équatoriens. Les Sénégalais et les Néerlandais, prochains adversaires des locaux les 25 et 29 novembre, ont dû se délecter du spectacle joué dans la surface du gardien Saad Al Sheeb, plus prompt à enguirlander ses partenaires qu’à se rendre compte de ses propres erreurs, parfois grossières.

À n’en point douter, le poids des attentes est considérable sur les épaules qataries. Au vu de la performance offerte pour lancer le tournoi, cependant, l’objectif réaliste ne semble pas d’éviter l’affront de ne pas sortir de son groupe comme hôte du Mondial, jusqu’ici uniquement subi par l’Afrique du Sud, en 2010. Ça semble plutôt d’éviter que les défaites soient gênantes.

La vidéo et les apparences

La VAR était-elle connectée à internet par Ebox?

Les conditions perdantes étaient réunies pour rendre quiconque cynique devant la décision d’annuler le but d’Enner Valencia, à la troisième minute, après consultation de la reprise vidéo. On empêchait ainsi le pays hôte d’être en retard dans les premières secondes de sa première Coupe du monde, et soyons honnêtes, les rares images qu’on a présentées à la télévision par la suite n’avaient rien de concluant.

Il a fallu une dizaine de minutes pour qu’on nous montre enfin un graphique qui expliquait le choix d’annuler le but. La vidéo vise à corriger les erreurs claires et évidentes , nous dit-on.

Quelques secondes après que ces images eurent enfin été rendues publiques, l’arbitre Daniele Orsato — comme quoi l’Italie est bel et bien au Mondial (désolé) — sanctionnait le Qatar et offrait un tir de pénalité à l’Équateur.

Le reste du match a pu confirmer qu’il n’y avait pas de complot ou même de favoritisme inconscient à dénoncer. N’empêche, au moment où la FIFA semble on ne peut plus soucieuse de son image, les apparences n’ont rien aidé ici. La vidéo demeure un sujet délicat, et sa prochaine utilisation devra être drôlement décisive et efficace.

Discipline : l'Équateur doit trouver le juste milieu

Au-delà de la sortie de son double buteur Valencia, qui semblait souffrant, l’Équateur peut s’inquiéter des deux cartons jaunes de Jhegson Mendez et Moises Caicedo, appelés à abattre beaucoup de boulot avec l’absence de Carlos Gruezo, trop juste pour amorcer le match contre le Qatar, mais incontournable comme milieu défensif pendant les qualifications.

Les Équatoriens pourraient bien jouer leur qualification pour le prochain tour à leur troisième rencontre, lorsqu’ils affronteront les Sénégalais.

Vendredi, contre les Néerlandais, ils pourraient ne pas toucher énormément au ballon et, par le fait même, être susceptibles de commettre des fautes coûteuses qui pourraient valoir une suspension à un Mendez ou un Caicedo lors de ce troisième match.

Même si on peut avancer que l’Équateur est plus à l’aise en laissant le ballon à l’adversaire, un jeu dangereux pourrait se profiler à l’horizon. Le retour de Gruezo sera crucial.