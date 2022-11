« Tais-toi et drible ». Et comme ça, l’animatrice de Fox News Laura Ingraham suggérait cavalièrement à LeBron James de ne pas se mêler de la politique. C’était en 2018 et King James venait de critiquer Donald Trump.

Il est impossible de séparer le sport de la politique et ça n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui. Le 8 novembre dernier, jour des élections de mi-mandat aux États-Unis, par exemple, aucun match de la NBA n’a été joué pour permettre aux amateurs, aux joueurs et aux administrations d’équipes d’aller voter. La veille, plusieurs joueurs de la ligue portaient des t-shirts pendant leur pratique sur lesquels on pouvait lire VOTE .

En mai dernier, la tuerie à l’école primaire Robb à Uvalde au Texas a fait 21 victimes et plusieurs blessés. Quelques heures plus tard, en point de presse d’avant match, Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors de Golden State, a fait un plaidoyer pour un meilleur contrôle des armes à feu. Il était furieux. Crie et dribble, Steve.

Quelques jours plus tard et avec la tuerie encore dans les manchettes, Gabe Kepler a emprunté un chemin asphalté par Colin Kaepernick, quelques années plus tôt, en refusant de sortir de l’abri des joueurs pendant l’hymne national des États-Unis. Tant que je ne sentirais pas que notre pays se dirige dans la bonne direction, je ne vais pas participer à l’hymne national , a dit celui qui dirige les Giants de San Francisco.

Colin Kaepernick, un genou au sol pendant l'hymne national américain chanté au Levi's Stadium de Tampa avant un match des 49ers de San Francisco contre les Buccaneers, en octobre 2016 Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Les athlètes n’ont pas à être des modèles parfaits, mais ils ont le pouvoir d’influencer. Les équipes de sports aussi. Et nous, les partisans, nous voulons que leurs valeurs soient semblables aux nôtres. Aussi, un sondage Nielsen d’avril 2021 indiquait qu’en plus, nous, les partisans, nous attendions à ce que les marques aient une opinion sur les enjeux sociaux, et ce, à un taux de 13% de plus que la population générale.

Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs , écrivait Martin Luther King en 1963. Peut-on alors ignorer les injustices au Qatar? Les droits de la personne bafoués? Malgré que nos athlètes et journalistes y étaient, nous n’avons pas ignoré celles en Chine, lors des derniers Jeux olympiques ou celles en Russie, lors des Jeux de Sotchi en 2014.

La participation et la contestation peuvent se faire en même temps et c’est un mariage que les autorités doivent accepter. L’équipe du Danemark est un exemple à suivre. En septembre dernier, elle dévoilait son uniforme, signé par l’équipementier Hummell. 3 maillots monochromes et sobres. Un rouge, un blanc et un noir. Celui-là, en l’honneur des milliers de migrants morts sur les chantiers de construction au Qatar.

Nous appuyons l’équipe nationale du Danemark. Cet appui ne devrait pas être confondu à celui pour un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. , de dire Hummel dans une publication récemment partagée sur Instagram.

Le joueur Christian Eriksen présente le maillot que l'équipe danoise va porter lors du Mondial 2022. Le maillot est volontairement sobre pour dénoncer le bilan peu reluisant du Qatar en matière de droits de la personne. Photo : ritzau scanpix/afp via getty ima / MADS CLAUS RASMUSSEN

Pour ses séances d'entraînement, l’équipe du Danemark planifiait de porter des maillots avec les mots des droits humains pour tous , ce que la FIFA a refusé. Cette décision de la Fédération montre qu’elle ne comprend pas la génération de ses joueurs. Les moyennes d'âge de ceux qui participeront à cette Coupe du monde, par équipe, est de 24,7 ans (celle du Ghana, la plus jeune) à 28,9 ans (celle de l’Iran, la plus âgée). C’est surtout aux Millénariaux, que nous devons l’activisme qui marche, celui qui nous fait réfléchir, celui qui est rentable.

L’équilibre entre la participation et la contestation est comme celui à trouver entre la dénonciation et le boycottage - un défi pour les médias, par exemple.

Sans nous , titrait Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien, en septembre dernier. Depuis lors, le journal n’a publié aucun article sur le Mondial au Qatar et aucune publicité d’annonceurs l’évoquant. Pour justifier ce geste inédit, la rédaction dénonçait dans un éditorial que : cette Coupe cristallise des atteintes intolérables à la dignité et aux libertés humaines, elle a piétiné les droits des travailleurs et des minorités et a balayé le respect de l’environnement .

C’est un geste fort et, aux yeux de plusieurs, risible. Et pourtant, si le rôle des médias est d’informer, n’est-ce pas ce que Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien a fait, à sa manière? Les lecteurs continueront-ils à le lire?

Cette fin de semaine, le journal britannique The Guardian rappellait dans sa série Rights And Freedom  (Nouvelle fenêtre) - qui rapporte les abus des droits humains à travers le monde et amplifie les voix de ceux qui se battent pour la justice - tous les reportages qu’il avait fait depuis 2013, sur les conditions des migrants au Qatar. Cet important travail n’empêchera pas au Guardian de couvrir les matchs.

Quelle section aura le plus grand lectorat dans les 4 prochaines semaines. Rights And Freedom, ou celle des sports?

Quel maillot sera meilleur vendeur? Le noir du Danemark dans toute sa sobriété ou le plus flamboyant des maillots des autres équipes?

Le magazine Vogue Arabia vient de mettre en kiosque son plus récent numéro. En frontispice, l’iconique Naomi Campbell - une des mannequins les plus connues. Cette édition du magazine est le numéro spécial Qatar .

Le plus récent numéro du magazine Mother Jones, lui, fait moins dans le paraître. En vedette sur sa page couverture, un ballon de soccer en paillettes, tâché de gouttes de sang. Blood Sports, est le titre et il ne peut laisser personne indifférent et son sous-titre Comment le pétrole et les oligarques ont rendu le soccer plus riche et en faillite morale est sans ambiguïté.

Qui fera le meilleur tirage? Vogue ou Mother Jones?

Ce Mondial n’est pas seulement une compétition de sports entre pays. Il s’agit aussi d’une guerre d’images. Un combat entre celle assez puissante pour faire oublier la réalité et celle qui nous empêchera de l’ignorer. C’est à nous de choisir l’image qui méritera la victoire et viendra à définir cette Coupe du Monde.

L'auteure est stratège en communication et directrice générale chez Edelman Montréal.