Max Verstappen l’emporte à Abou Dhabi, Lance Stroll 8e

Max Verstappen a gagné le dernier grand prix de la saison, dimanche, à Abou Dhabi. Il a fait cavalier seul, et a laissé son coéquipier Sergio Pérez se débrouiller. Le Mexicain a fini 3e juste derrière Charles Leclerc.

Pérez espérait terminer devant Leclerc pour finir la saison au deuxième rang devant le Monégasque au classement des pilotes.

Ferrari avait choisi pour Leclerc une stragégie d'un seul arrêt pour contrer Red Bull qui a fait entrer Pérez deux fois aux puits.

Avec des pneus plus frais, le Mexicain est revenu sur la Ferrari dans les cinq derniers tours, mais il lui a manqué un tour pour tenter de doubler Leclerc.

Consolation pour Ferrari qui finit devant Mercedes-Benz au classement des constructeurs et qui voit Leclerc finir devant Pérez au classement des pilotes.

La seule possibilité de battre Checo (Sergio Pérez), c'était d'y aller avec une stratégie différente et de bien gérer l'usure des pneus, ce que nous avons réussi à faire, a dit Leclerc. J'espère que nous pourrons faire un pas en avant en 2023 et nous battre pour le titre.

Cela sera-t-il suffisant pour que Mattia Binotto conserve son poste à la tête de l'équipe italienne?

Mattia Binotto et Charles Leclerc dans le garage Ferrari Photo : Getty Images / Jared C. Tilton

Verstappen a fini la course avec une avance de 8,5 secondes sur le Français, sans avoir eu à forcer le rythme. Le Néerlandais a ménagé ses pneus et n'a pas semblé souffrir du tout dans cette course.

C'est incroyable. Quelle saison, a dit Verstappen. Quel plaisir de travailler avec cette équipe et d'arriver à un résultat pareil (15 victoires).

Ce sera dur de répéter cette performance l'an prochain, a-t-il admis, mais ça va nous donner la motivation nécessaire pour faire aussi bien.

Aurait-il pu s'imposer un faux rythme en fin de course pour laisser Leclerc revenir sur lui et permettre à Pérez de se rapprocher et de tenter de ravir le deuxième rang au pilote Ferrari?

Le Néerlandais devra certainement répondre à la question. Il termine la saison 2022 avec un total impressionnant de 15 victoires.

Lewis Hamilton a lui dû abandonner ce dernier grand prix, trahi par une fuite hydraulique. Pour la première fois de sa carrière, il termine une saison sans victoire ni pole position, et en dehors du top 5 mondial (6e).

Le message de Sebastian Vettel

Le Québécois Lance Stroll a fini au 8e rang. Son coéquipier Sebastian Vettel a terminé au 10e rang, et a offert à Aston Martin un point pour ses adieux à la F1.

À son dernier grand prix en F1, le Torontois Nicholas Latifi a eu une fin moins glorieuse. Il a dû abandonner sa Williams au garage en vue de l'arrivée, et a été classé 19e.

Sebastian Vettel salue la foule après son dernier grand prix de F1. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Quatre fois champion du monde, Vettel a eu l'autorisation de faire des tours de démonstration (donuts) sur la piste après l'arrivée, et à faire passer son message.

Je suis vidé. Ce fut une longue journée, a admis Vettel. J'aurais aimé rapporter plus de points à l'équipe, mais on n'a peut-être pas choisi la meilleure stratégie. Mais bon, un grand merci à tout le monde, aux amateurs.

Les deux dernières saisons n'ont pas été satisfaisantes d'un point de vue sportif, mais elles ont été importantes pour moi, dans ma vie, a précisé Vettel. Tout ce qui s'est passé m'a fait réaliser que nous sommes privilégiés (d'être en F1), et avec ça viennent des responsabilités.

J'espère que d'autres pilotes prendront le relais. Je suis heureux de voir que nous réussissons à vous inspirer par notre métier et nos points de vue (en regardant la foule). Il y a de choses bien plus importantes que de tourner en rond sur des circuits, a-t-il conclu, mais c'est ce que nous aimons faire, et si nous pouvons à travers notre sport faire passer des valeurs qui nous tiennent à cœur, c'est parfait.

Classement du Grand Prix d'Abou Dhabi:

1.Max Verstappen (NED/Red Bull) les 306,183 km en 1 h 27:45,914

2.Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 8,771 secondes du gagnant

3.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) à 10,093

4.Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 24,892

5.George Russell (GBR/Mercedes-Benz) à 35,888

6.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 56,234

7.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 57,240

8.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1:16,931

9.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 1:23.268

10.Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1:23,898

11.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) à 1:29,371

12.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo Sauber) à 1 tour

13.Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

14.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) à 1 tour

15.Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo Sauber) à 1 tour

16.Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 1 tour

17.Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

18.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 3 tours

19.Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 3 tours

Meilleur tour en course:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:28,391 au 44e tour (moyenne: 224,534 km/h)

Abandons: