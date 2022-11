Laurent Duvernay-Tardif : « C’est l’amour du foot »

Au lendemain de sa signature avec les Jets de New York, Laurent Duvernay-Tardif a rencontré les médias par vidéoconférence pour parler de son retour au jeu qu’il effectue d’abord et avant tout pour l’amour du football.

Ça fait déjà deux jours que je suis de retour, que je vis avec l’équipe dans le vestiaire. Honnêtement, ça fait du bien. C’est fou comme ça te manque. c’est indescriptible.

Il y a quelque chose de tellement précieux dans ces moments-là de sport. Ce n’est pas nécessairement les victoires en équipe, c’est aussi au quotidien. Je pense que c’est quand tu es à l’écart du foot que tu t’aperçois que tu es privilégié de faire ça.

Même à New York, son retour a été salué par plusieurs partisans sur les réseaux sociaux. Certains le voyaient même sauter sur le terrain immédiatement, puisque celui qui joue à sa position, le garde Nate Herbig n’a pu s’entraîner cette semaine en raison d’une blessure au tibia.

Le Québécois revient dans la NFL en signant un contrat avec les Jets de New York.

Le gentil géant est nettement plus prudent dans son échéancier en vue de son retour au jeu.

Ce n’est pas dès maintenant, c’est sûr. Je suis encore sur l’équipe de pratique.

Je ne mets pas trop de pression. Mais, je suis conscient qu’il ne reste que 9 matchs à la saison régulière (8 matchs, NDLR). Si je veux contribuer, il faut que mon ascension se fasse rapidement, mais en même temps, je suis conscient que ça fait huit ou dix mois que je n’ai pas joué au football.

Au printemps, celui que l'on surnomme LDT disait garder la porte pour le football, même s’il devait prendre une pause pour amorcer sa résidence en médecine.

Il a posé les gestes qu’il fallait pour rester en lien avec son sport. Dès le départ, il a demandé un congé de quatre mois pour la saison de la NFL. Il n’a donc complété que deux mois et demi sur les 24 mois qu’il doit passer à l’Hôpital général juif de Montréal, en médecine familiale.

Dans un monde idéal, j’y retournerais en mars, après avoir gagné un autre Super Bowl, c’est un peu ça le plan , a-t-il ajouté avec un sourire.

Un dernier tour de piste?

Laurent Duvernay-Tardif n’avait pas évoqué la retraite à la fin de la dernière saison. Il ne s’avance pas plus aujourd’hui, préférant rester dans le moment présent.

Je me considère vraiment privilégié que les Jets aient voulu de mes services cette année, à ce point-ci de la saison. Je vais essayer de faire de mon mieux cette année et on verra pour l’année prochaine.

Il n’y a pas d’autre tour de piste si tu ne contribues pas et ne joues pas un haut niveau cette année. C’est un peu ça mon approche en ce moment. De voir comment je peux intégrer cet alignement le plus rapidement possible, de contribuer, de laisser ma marque. Après ça, si on veut de mes services après, on discutera , a-t-il conclu avec la sagesse d’un vieux médecin de famille.

Quand une journaliste lui a parlé de son influence sur les jeunes et sur ce qu’il souhaitait que ceux-ci retiennent de son retour au football, Laurent Duvernay-Tardif aurait pu sortir la cassette et évoquer la persévérance ou la poursuite de ses rêves. Le joueur de football a plutôt répondu avec humilité.

Je ne crois pas avoir poussé la réflexion si loin. Quelquefois tu n’as pas à porter la pression de prendre tes décisions en fonction de plaire à tout le monde. Je crois que c’est ma décision de revenir au football et j’ai pris cette décision parce que j’aime jouer au football et c’est pour ça que je suis ici.

Les jeunes et les moins jeunes ne peuvent qu’admirer sa franchise et lui souhaiter une bonne fin de saison.