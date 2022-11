Alphonso Davies est arrivé au Qatar

La fraternité est de nouveau réunie au complet , a écrit Canada Soccer dans un message publié sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo montrant la vedette du Bayern Munich, le pouce en l'air.

C'est fantastique , a déclaré Davies, dans une vidéo distincte, au moment où il faisait son entrée dans l'hôtel où loge la troupe de John Herdman, où se trouvaient aussi des drapeaux canadiens et une bannière sur laquelle était écrit en anglais We are brothers. We stand on guard (Nous sommes des frères. Nous montons la garde).

Je vais bien. Je suis prêt , a dit Davies après avoir reçu une étreinte.

L'athlète de 22 ans d'Edmonton avait quitté le match du Bayern Munich le 6 novembre en s'agrippant l'arrière de l'une de ses cuisses. Plus tard, les dirigeants de l'équipe de la Bundesliga avaient fait savoir que la blessure n'était pas aussi grave que ce qu'ils avaient craint et que la participation de Davies à la Coupe du monde n'était pas à risque .

Son arrivée représente une étape additionnelle vers un retour au jeu. Davies a raté le dernier match préparatoire du Canada, qu'il a gagné 2-1 contre le Japon jeudi à Dubai.

Soigner les autres petits bobos

Classés 41e au monde, les Canadiens, qui n'ont pas rencontré les journalistes vendredi, affronteront la Belgique, numéro 2 mondial, lors de leur première sortie dans le Groupe F, mercredi.

La prochaine question à éclaircir est le statut de l'important milieu de terrain Stephen Eustaquio, qui n'a pas joué contre le Japon à cause d'une blessure survenue lors d'une séance d'entraînement.

Dans le rayon des nouvelles positives, Atiba Hutchinson a joué pendant 60 minutes, jeudi, tandis que le milieu de terrain Jonathan Osorio a été employé pendant 30 minutes après avoir amorcé la rencontre sur le banc.

Les deux Canadiens ont joué de façon limitée au cours des derniers mois. Hutchinson, un vétéran âgé de 39 ans, s'est retrouvé au rancart à la suite d'une meurtrissure à un os survenue lors d'un match préparatoire avec Besiktas, le club avec lequel il joue en Turquie.

Osorio a dû combattre un syndrome post-commotion cérébrale après avoir reçu un coup de coude à la tête dans un match du Toronto FC contre le Fire de Chicago, en MLS.

Par ailleurs, la victoire contre le Japon, rendue possible grâce à un but de Lucas Cavallini sur un coup de pied de réparation lors des arrêts de jeu, a été accompagnée de certains faits d'armes.

Le défenseur Alistair Johnston, l'un des six représentants du CF Montréal au sein de l'unifolié, a participé à un 28e match d'affilée dans l'uniforme canadien, ce qui lui a permis d'effacer l'ancienne marque de Bruce Wilson, réalisée entre 1984 et 1986.

Membre du Temple de la renommée du soccer canadien, Wilson était le capitaine du Canada lors de sa dernière présence à la Coupe du monde, en 1986.

Par ailleurs, Junior Hoilett a disputé un 50e match dans l'uniforme du Canada.