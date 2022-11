À 48 heures du coup d’envoi de la Coupe du monde, des centaines de millions d’amateurs de soccer sont stupéfaits d’apprendre que la monarchie absolue du Qatar ait soudainement décidé d’interdire la vente de bière aux abords des stades. C’est une monumentale gifle au visage de la FIFA et de son commanditaire Budweiser. Et cela annonce aux visiteurs qu’ils feraient peut-être mieux de ne pas se sentir trop à l’aise durant leur séjour là-bas.

Depuis le jour (le 2 décembre 2010) où le Qatar a obtenu les droits de présentation de la Coupe du monde de 2022, cet événement flirte avec le premier rang du classement des plus abjects dossiers sportifs de l’histoire. Ce qui, avouons-le, n’est pas un mince exploit.

Comme bien d’autres avant eux, les Qataris auraient acheté les votes de plusieurs membres du Comité exécutif de la FIFA . Ils sont ainsi devenus les hôtes de la Coupe du monde même si leur dossier avait été qualifié de hautement risqué par le comité chargé d’évaluer les différentes candidatures.

Et logiquement, à travers le monde, la désignation du Qatar à titre de pays hôte a eu le même effet que si on avait choisi présenter le tournoi au pôle Nord.

Premièrement, le Qatar n’est pas un grand pays de soccer. Ni un grand pays tout court puisqu’on y retrouve moins de 3 millions d’habitants. Quand le Qatar a obtenu la Coupe du monde, on ne retrouvait pas de stade répondant aux normes de la FIFA sur son territoire. Pas plus qu’il n’y avait pas d’infrastructure hôtelière capable d’accueillir plus d’un million de visiteurs.

En plus, les températures estivales moyennes se situant aux alentours de 41-42 degrés, il était impossible d’y présenter le tournoi en été comme cela se fait habituellement.

Bref, le Qatar n’avait pas une prise contre lui. Il en avait quatre, cinq ou six.

Toutes ces contorsions auraient peut-être été acceptables si on avait été en présence d’un des régimes les plus ouverts et sympathiques de la planète. Mais on parle ici d’un pays totalitaire où toute contestation est réprimée et où les droits humains ne sont pas respectés.

Les autorités du Qatar ont sauté sur cette formidable occasion de sportwashing (blanchiment par le sport) comme la misère sur le pauvre monde. En tout, on estime que l’émirat a dépensé quelque 220 milliards pour s’offrir ce mois de visibilité à travers la planète. Il faut vraiment vouloir polir son image pour y consacrer autant d’argent.

Le Mondial 2022 débute officiellement dimanche. Photo : afp via getty images / ANDREJ ISAKOVIC

Juste pour remettre les choses en perspective, Vladimir Poutine et les Russes détenaient le précédent record de la démesure avec les quelque 50 milliards consacrés à la présentation des Jeux d’hiver de 2014 à Sotchi.

Par ailleurs, des organismes de défense des droits humains estiment que quelque 6500 travailleurs étrangers (provenant de pays comme l’Inde, le Bangladesh et le Népal) sont morts sur les différents chantiers des sites de la Coupe du monde en raison des conditions de travail qui leur étaient imposées.

Au bout du compte, quand on considère toute la gravité de la situation, il est vraiment anecdotique que les dirigeants du Qatar soient revenus sur leur parole en interdisant la vente de bière aux spectateurs aux abords des stades. Personne ne pleurera sur le sort de Budweiser, de la FIFA ou des touristes qui ont choisi de visiter ce pays malgré toutes les situations inacceptables mentionnées plus haut.

Budweiser est l’un des grands commanditaires mondiaux de la FIFA . Le consortium AB InBev, qui détient la marque Budweiser, paie quelque 75 millions par an pour s’associer à la Coupe du monde.

Par contre, les occupants des luxueuses loges ne seront pas soumis aux mêmes restrictions que les gens du peuple. Ils pourront boire du champagne, des grands vins et de la bière durant les matchs.

On s’entend, considérant tout ce qui précède, il est ahurissant que les dirigeants qataris aient décidé de s’offrir un autre cycle de publicité mondiale négative pour une question – la consommation de bière – qui semblait réglée depuis un certain temps.

Par contre, cette décision des hôtes de la Coupe du monde lance un message extrêmement fort à tous les visiteurs qui se trouvent au Qatar ou à ceux qui visiteront ce pays au cours des prochaines semaines.

En clair : la FIFA ne contrôle pas véritablement la présentation de son événement phare et d’autres promesses d’assouplissements faites par l’émirat pourraient ne pas tenir.

Par exemple, on croyait jusqu’à présent que les autorités du Qatar s’étaient engagées respecter les droits des femmes, de la communauté LBGTQ+ ou le simple droit des partisans de manifester bruyamment pendant la Coupe du monde.

Dans le cas des droits des femmes, la fédération avait cru bon de faire spécifier que les femmes n’allaient faire face à aucune accusation si elles rapportaient un viol ou une situation de violence sexuelle. On partait de très loin.

Pour la communauté LBGTQ+, il avait fallu préciser que des visiteurs allaient pouvoir séjourner dans une même chambre d’hôtel sans être mariés ou s’ils étaient du même sexe. Ou encore, que personne n’allait être arrêté ou intercepté pour avoir exhibé le drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel qui symbolise la diversité sexuelle.

Si le simple fait d’imaginer des supporteurs en train de boire quelques bières aux abords des stades est intolérable aux yeux de l’émir du Qatar, on souhaite bonne chance à ceux qui voudront continuer de profiter d’autres aspects de leur mode de vie occidental durant leur séjour là-bas.

Il fut un temps où, naïvement, les dirigeants des grandes organisations sportives croyaient pouvoir influencer positivement les valeurs des pays totalitaires en les admettant dans leur cercle. Les exemples récents de la Russie, de la Chine, et maintenant du Qatar, nous démontrent que c’est plutôt l’inverse qui se produit.