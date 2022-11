Sport et écoresponsabilité, une combinaison possible?

L’impact environnemental des grands événements sportifs fait plus que jamais partie des discussions.

On peut penser à l’avenir des installations olympiques, aux innombrables déplacements des athlètes qui compétitionnent partout sur la planète ou aux événements tenus dans des conditions de chaleur extrême, sans compter toute la marchandise et les produits dérivés servant à la promotion de ces grands rendez-vous.

Sans être moralisateur ni mettre un frein aux performances, est-il possible d’intégrer le concept d’écoresponsabilité dans le sport? Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève et Roseline reçoivent Marline Côté, directrice générale de l’Ultra Trail Harricana, et l’humoriste Korine Côté.

Présentée dans Charlevoix depuis 2012, l’Ultra Trail Harricana est une étape de l’Ultra Trail World Tour, le circuit mondial des courses à pied en sentier. Depuis son arrivée à la tête de l’organisation, Marline Côté tente de trouver des moyens d’être toujours plus en phase avec la nature, que ce soit par l’absence de vaisselle et de verres d’eau jetables, ou en limitant le nombre de participants pour préserver la faune et la flore environnantes.

Korine Côté est depuis longtemps très attachée à la question environnementale. L’humoriste réinvente à sa manière les tournées de spectacles en fabriquant ses propres décors et en utilisant des dispositifs d’éclairage moins énergivores.

Les deux femmes s’entendent pour dire que les nombreux déplacements inhérents à la vie des sportifs et des artistes pour exercer leur passion portent un lourd tribut environnemental.