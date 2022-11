Finales de l’ATP : Novak Djokovic invaincu avant le carré d’as

Même si le match ne présentait aucun enjeu, Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont offert un spectacle relevé aux spectateurs du Pala Alpitour de Turin, vendredi, dans la phase de groupe des finales de l'ATP.

Le Serbe a finalement eu raison du Russe 6-3, 6-7 (7/5) et 7-6 (7/2) au bout de 3 heures et 10 minutes de jeu dans ce prestigieux tournoi regroupant les huit meilleures raquettes de 2022.

Le huitième joueur mondial présente maintenant une fiche à vie de 8-4 contre Medvedev, cinquième au classement de l'ATP.

Malgré la qualité du spectacle, ce match n'avait aucune incidence sur le classement du groupe Rouge. Djokovic, avec une fiche de 3-0, était déjà assuré d'accéder aux demi-finales, tandis que Medvedev, à 0-3, était certain de rentrer chez lui à la conclusion de cet ultime duel.

Je ne me sentais pas très bien physiquement, mais je me suis battu, a reconnu le Serbe. Je suis vraiment fier d'avoir trouvé le peu d'énergie qu'il me restait.

Djokovic affrontera maintenant l'Américain Taylor Fritz, qui a obtenu sa place en demi-finales après avoir vaincu le Québécois Félix Auger-Aliassime 7-6 (7/4), 6-7 (7/5) et 6-2 la veille.

Le Grec Stefanos Tsitsipas (1-1) aura rendez-vous avec le Russe Andrey Rublev (1-1) à compter de 15 h (HNE). Ce face-à-face décidera du dernier laissez-passer disponible pour le carré d'as.

Le vainqueur de ce duel aura rendez-vous par la suite avec le Norvégien Casper Ruud, vainqueur du groupe Vert.

L'Allemand Alexander Zverev, absent des finales de l'ATP cette saison en raison d'une grave blessure à une cheville, est le champion en titre de l'événement.