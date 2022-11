C'était avant que les Japonais ne découvrent les perles de culture. Ce qui a mis fin à la fructueuse exploitation.

Depuis, on a transformé le secteur en une île artificielle surnommée la Côte d'Azur arabe.

C'est dans ce royaume paradisiaque non loin de la capitale Doha qu'a élu domicile le tout puissant président de la FIFA Gianni Infantino et sa famille, il y a à peine un an. Ses enfants, selon la Radio télévision suisse (RTS), fréquentent même les meilleures écoles de la région. On y découvre de luxueuses villas, des hôtels cossus et des magasins de luxe.

Le quartier La perle du Qatar, situé à Doha. Photo : Reuters / FABRIZIO BENSCH

Certains n'hésitent pas à évoquer un conflit d'intérêts à caractère mondial. Imaginez un instant que le président du Comité international olympique Thomas Bach aurait envisagé de s'installer à Pékin un an avant les Jeux olympiques?

Quand on connaît ce que le Qatar ou la Chine ont fait pour ce qui est du non-respect des droits les plus fondamentaux, il est légitime de s’interroger.

Depuis des mois, on dénonce le sort qui a été réservé aux travailleurs étrangers sur les chantiers de la Coupe du monde et à celui des femmes, des communautés LGBTQ+ et autres.

Cette installation de ce puissant président pose un réel problème d'éthique et il ne faut pas oublier que certains de ses membres font l'objet d'enquêtes sur l'attribution de la Coupe du monde au Qatar.

Gianni Infantino ressemble étrangement à son prédécesseur Sepp Blatter qui, lui aussi, a fait l'objet des mêmes enquêtes. Il est d'ailleurs curieux de voir qu'aujourd'hui, celui qui présidait la FIFA en 2010 à l'époque de l'attribution du Mondial à l'émirat cherche à se dédouaner en disant que c'était une erreur.

Quand Infantino a repris les rênes de la fédération internationale, il avait promis de nettoyer la place. Force est de constater que rien n’a vraiment changé dans la grande maison de Zurich.

Le président semble glisser sur les critiques qui n'ont cessé de fuser depuis son installation dans le petit pays du Golfe.

Vue de l'hôtel The Pearl Doha - Marsa Malaz Kempinski, situé dans le quartier La perle du Qatar. Photo : afp via getty images / -

Pour justifier son déplacement, il a expliqué que c’était pour mieux se rapprocher de la Coupe du monde. Il s’est même permis la déclaration suivante : Nous montrerons à toute la planète que le Qatar et le monde arabe offrent au monde entier une expérience incroyable.

Celui qui s’est présenté comme le monsieur propre du ballon rond ne semble pas sensible aux drames que des milliers de travailleurs ont traversés ni aux droits de la personne qui sont bafoués.

En s’installant dans cette monarchie aux politiques d’une autre époque, il cautionne, par sa présence, toutes les atteintes dénoncées par les organisations non gouvernementales du monde entier.

Certains sont attirés par le chant des sirènes. Pour Gianni Infantino, ce sont les perles.

Dans le dictionnaire, une perle c’est aussi le synonyme d’une erreur ou d’une bévue. Le président Infantino et son entourage auraient dû le savoir avant d'en commettre une.