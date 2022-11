Max Verstappen le plus rapide à Abou Dhabi

Le Néerlandais a enregistré un chrono imbattable de 1 min 25 s 146/1000.

Il a laissé George Russell (Mercedes-Benz), à 34 centièmes de seconde (+0,341) et Charles Leclerc (Ferrari) à 45 centièmes (+0,453).

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a fini sa journée de travail au 14e rang (+1,401), le Torontois Nicholas Latifi (Williams) au 20e rang (+2,116).

Lance Stroll à Abou Dhabi Photo : Getty Images / Mark Thompson

Deux pilotes quitteront la F1 à la fin du week-end : Sebastian Vettel et Nicholas Latifi.

Deux autres perderont leur volant de titulaire : Daniel Ricciardo et Mick Schumacher. Il est question que l'Australien devienne pilote de réserve de Red Bull et que l'Allemand devienne pilote d'essais pour Mercedes-Benz.

Deuxième séance d'essais libres, Abou Dhabi: Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:25,146 (25 tours) George Russell (GBR/Mercedes-Benz) 1:25,487 (27) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:25,599 (30) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:25,761 (22) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:25,852 (26) Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 1:25,932 (31) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:26,038 (28) Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:26,043 (29) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) 1:26,124 (14) Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo Sauber) 1:26,300 (29) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:26,377 (28) Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:26,395 (28) Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo Sauber) 1:26,479 (30) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:26,547 (27) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:26,680 (30) Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) 1:26,750 (29) Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:26,839 (26) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:26,915 (25) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:27,036 (29) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 1:27,262 (30)

La dernière de Sebastian Vettel

Les mots d'adieu sont partout dans le paddock d'Abou Dhabi. Même sur le casque de quelques pilotes.

Sebastian Vettel fait aujourd'hui l'unanimité, par ses récentes luttes pour protéger la planète et ses populations défavorisées.

Le départ du quadruple champion du monde laissera forcément un vide.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sebastian Vettel à Abou Dhabi Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

L'Allemand a conquis ses quatre titres chez Red Bull avec une motorisation Renault.

Il s'est construit un palmarès remarquable, de ses débuts en course en 2007 jusqu'à aujourd'hui.

Vettel est au troisième rang pour le nombre total de victoires (53 dont 14 avec Ferrari), seuls Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton (103) ont fait mieux.

À quoi va-t-il désormais consacrer sa vie ?

Je me réjouis à l'idée de ne rien faire, au début, et de voir ce que ça me fait , a-t-il souri, expliquant avoir des idées en dehors de la course .

Après tant d'années (16), on sait comment faire ce travail , explique-t-il. Il veut désormais passer plus de temps avec ses enfants et sa famille.

Pour ce père de trois enfants, ce sera évidemment un défi différent, à un rythme différent .

Le message de Sebastian Vettel au gouvernement canadien, en juin, lors du Grand Prix du Canada Photo : Instagram / Sebastian Vettel

Vettel pourra aussi s'occuper de ses combats hors piste qui ont marqué ses dernières années.

Engagé en faveur des droits de la communauté LGBTQ+, défenseur de l'environnement, Vettel a fait de ses week-ends l'étendard des causes et des actions qu'il défend.