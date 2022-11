Les Maple Leafs récoltent un point dans la 11e victoire de suite des Devils

Yegor Sharangovich a marqué 57 secondes après le début de la prolongation, Vitek Vanecek a réalisé 25 arrêts et les Devils du New Jersey ont battu les Maple Leafs de Toronto 3-2, jeudi, pour inscrire une 11e victoire de suite.

Nico Hischier et Jesper Bratt ont aussi touché la cible pour les Devils (14-3-0).

Sharangovich a enregistré son quatrième but de la saison quand il a bondi sur un retour devant le filet après que Matt Murray eut stoppé un tir de Jack Hughes.

Les Devils ont remporté un 11e match d’affilée pour la troisième fois dans l’histoire du club. Les Panthers de la Floride ont réalisé la plus longue série de victoires de la saison dernière avec 13 gains successifs.

Auston Matthews, avec un but et une aide, et William Nylander ont assuré la riposte pour les Maple Leafs (9-5-4), qui ont pu compter sur 30 arrêts de Murray. Mitch Marner a ajouté une mention d’aide pour porter sa séquence de matchs avec un point à 11 matchs, la plus longue série active dans la LNH.

Les Flames battus à Tampa

Nikita Kucherov (à gauche) a inscrit deux buts. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Nikita Kucherov a marqué deux fois, Andrei Vasilevskiy a réalisé 39 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a battu les Flames de Calgary 4-1.

Steven Stamkos a amassé un but et une aide et Philippe Myers a ajouté une réussite pour le Lightning.

Mikhail Sergachev a enregistré deux mentions d’aide pour la troupe de Tampa Bay. Il a obtenu sept points à ses trois derniers matchs.

Elias Lindholm a été l’unique marqueur des Flames, qui venaient d’inscrire deux victoires d’affilée. Jacob Markstrom a stoppé 20 lancers.

Stamkos a récolté son 490e filet dans la LNH. Il a rejoint Norm Ullman au 49e rang de la ligue.