Le Canadien s’incline devant les Blue Jackets à Columbus

Les Blue Jackets de Columbus ont été les plus productifs lors d’une séquence de quatre buts en 1 min 50 s en troisième période et ils ont vaincu la formation montréalaise 6-4, jeudi, au Nationwide Arena.

Le gardien Joonas Korpisalo a aussi eu son mot à dire dans cette victoire des Blue Jackets, qui sont privés de plusieurs éléments importants. Il a réalisé 38 arrêts.

Le Canadien a encore une fois fait preuve de caractère en effaçant un déficit de deux buts après le premier vingt. Cependant, il a finir par accorder au moins quatre buts dans un troisième match d'affilée.

Josh Anderson (à gauche) a inscrit un but pour le Canadien Photo : Associated Press / Jay LaPrete

Je pense que la première période a été notre pire période de la saison, a affirmé l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. Nous étions chanceux que ce soit seulement 2-0.

Durant la deuxième période, j’avais la conviction que nous n’allions pas perdre ce match, parce que nous avons repris le contrôle. Nous avons passé beaucoup de temps dans leur zone et avons généré beaucoup de chances. Mais ce n’est pas une ligue facile et quand vous commencez en retard, ça va vous faire mal.

Nick Suzuki et Brendan Gallagher ont inscrit chacun un but et une aide, tandis que Josh Anderson et Jordan Harris ont aussi fait bouger les cordages pour le Canadien (8-8-1). Christian Dvorak a accumulé deux aides et Samuel Montembeault a repoussé 23 tirs.

Du côté des Blue Jackets (6-9-1), Sean Kuraly a amassé deux buts et une aide tandis que Gustav Nyquist, Mathieu Olivier, Cole Sillinger et Boone Jenner ont également touché la cible.

Le Canadien a subi un deuxième revers de suite, tandis que les Blue Jackets ont récolté au moins un point dans une quatrième rencontre d’affilée (3-0-1).

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il accueillera les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.

Des coups de canon à répétition

Les visiteurs ont connu un bon début de match, mais les Blue Jackets ont freiné leur élan avec un but chanceux.

Sillinger a ouvert le pointage après 7:28 de jeu en première période. Montembeault a stoppé son lancer, mais le disque a ensuite bondi contre Harris avant de franchir la ligne des buts.

Le lancer de Sillinger était le deuxième seulement des Blue Jackets, et le Canadien avait sept tirs au compteur.

Les Blue Jackets ont ensuite eu le vent dans les voiles. Liam Foudy et Yegor Chinakhov se sont échappés tour à tour. Foudy a été incapable de tirer, tandis que Montembeault a stoppé la tentative de Chinakhov.

Montembeault a cependant été impuissant quand Nyquist a été oublié à sa gauche. Le Suédois a marqué son troisième but de la campagne avec 3:41 à écouler au premier engagement.

Jenner aurait pu creuser l’écart à trois buts avant la fin de la première période, mais il a atteint la barre transversale lors d’une autre échappée de l’équipe locale.

Le Canadien a retrouvé ses repères au deuxième vingt et ses efforts ont été récompensés à 13:35. Une longue présence des employés de soutien du Tricolore en zone adverse a finalement mené au premier filet de la saison de Harris.

Puis, Anderson a nivelé la marque avec 2,1 s à faire au deuxième engagement, durant une supériorité numérique. Il a touché la cible quelques instants après une mise en jeu à la droite de Korpisalo.

Les buts se sont enchaînés à un rythme effréné en troisième période.

Jenner a donné une avance de 3-2 aux Blue Jackets à 6:36, mais Gallagher a créé l’égalité à 9:27.

Kuraly a offert à nouveau un avantage aux Blue Jackets à 10:09 à l’aide d’un bel effort individuel, puis Olivier a creusé l’écart à 5-3 seulement 60 secondes plus tard.

Ceux qui croyaient que le but d’Olivier allait casser les reins du Canadien ont été surpris. Suzuki a marqué huit secondes plus tard à peine pour ramener le Tricolore à un but de ses rivaux.

Kuraly a finalement porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 2:13 à écouler au cadran.

Brendan Gallagher n’a pas voulu se servir de la jeunesse du groupe comme excuse pour expliquer le mauvais début de rencontre.

Ce serait être trop gentil envers nous. Nous avons des attentes envers nous-mêmes et nous en parlons parce que nous y croyons. Ce n’est pas correct de ne pas être prêt mentalement comme ç’a été notre cas en première période, sauf pour notre gardien. C’est une dure leçon, mais nous devons la retenir. Et notre groupe a démontré jusqu’ici qu’il était bon pour apprendre et rebondir.

Le gardien Samuel Montembeault s’en voulait d’avoir hésité à harponner la rondelle lors du premier but de Sean Kuraly, le quatrième des Blue Jackets.

C’est pour ça que j’ai été battu. Si j’y vais à 100 %, que je n’hésite pas… Ç’a fait que j’étais en retard et j’ai été battu sur le côté.

Nick Suzuki a admis que certains joueurs du Canadien avaient peut-être pris les Blue Jackets à la légère.

Nous ne pouvons pas être heureux avec notre début de match. Je crois que nous pensions que ce serait facile en raison de leurs blessés.