Le nouveau logo du CF Montréal devient plus visible

Après avoir dévoilé son nouveau logo le 27 mai dernier, le CF Montréal a procédé jeudi à l'intégration de sa nouvelle image sur ses plateformes numériques, ainsi qu'à ses installations du Stade Saputo et du Centre Nutrilait.

Le club a effectué ce lancement en présence du propriétaire et président du conseil, Joey Saputo, du président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, et de tous les employés du club.

L'utilisation de la nouvelle marque se fera de manière graduelle au cours des prochains mois, notamment dans une campagne marketing pour annoncer la prochaine saison en 2023.

Le nouveau logo du CF Montréal. Photo : Courtoisie/CF Montréal

Ce logo qui renoue avec les symboles phares de l'histoire du club sera officiellement utilisé à partir de la saison 2023 et abrite le nom officiel de l'équipe, CF Montréal, la fleur de lys, le bouclier, la couleur bleu Impact, l'année 1993 de sa toute première saison.

Il inclut aussi les bandes noires et bleues qui font référence aux premières campagnes du club, celle de 1994 notamment, année où il a remporté son tout premier championnat.

Dès son dévoilement le printemps dernier, il a reçu un accueil chaleureux de la part des partisans, des employés et des partenaires de l'organisation.

La démarche entourant le nouveau logo nous a permis de réfléchir et de clarifier notre raison d'être comme organisation et ce qui nous définit , a souligné Gervais. Les valeurs du club définissent qui nous sommes et ont été essentielles à travers le processus.

Nous sommes unis par nos différences, de la première équipe jusqu'aux tribunes, en passant par nos bureaux et l'Académie. Nous sommes Montréal , a par ailleurs mentionné la vice-présidente et chef de la direction du marketing et des communications Samia Chebeir.

L'intégration progressive de notre nouvelle image de marque à travers notre écosystème représente une étape importante et excitante dans notre processus de réalignement identitaire. Les fondations solides de notre marque sont essentielles et nous permettent de rejoindre les partisans et les Montréalais pour cultiver leur amour pour le CF Montréal.

Cette mise à jour s'opère alors que le club vient de compléter la meilleure saison régulière depuis son entrée en MLS en 2012 et à quelques jours seulement de voir pas moins de six de ses joueurs représenter le Canada à la Coupe du monde de la FIFA, au Qatar, pour la première fois en 36 ans.