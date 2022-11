Jonathan David, prodige du soccer canadien

Né aux États-Unis, Jonathan David n’avait que trois mois lorsqu’il a déménagé en Haïti, pays d’origine de ses parents. À l’âge de six ans, il a immigré au Canada et c’est à Ottawa qu’il a vraiment pu développer son amour pour le soccer.

Mon père a toujours aimé jouer au soccer, se souvient Christophia David, la sœur de Jonathan. Il n’a pas joué professionnellement, mais il jouait toujours dans le quartier, avec ses amis. S’il y avait des matchs à la télévision, il y avait du monde chez nous pour les regarder. Je pense que c’est là que Jonathan a trouvé sa passion.

C'est à Ottawa que Jonathan David a développé sa passion pour le soccer. Photo : Gracieuseté - Christophia David

Joé Fournier, directeur des programmes de soccer à l’école secondaire Louis-Riel, se souvient parfaitement de la première fois qu’il a rencontré Jonathan David. Le contraste de personnalité entre le jeune homme et le joueur se soccer était frappant. De nature plutôt timide, il sortait de sa coquille une fois sur le terrain de soccer.

Depuis le début, il sortait du lot, mais si je vous disais que je pensais qu’il allait être la vedette qu’il est maintenant, je vous mentirais. Mais on savait qu’il avait énormément de potentiel.

Il était rapide. En grandissant, il était toujours dominant physiquement, mais en même temps, techniquement, il était meilleur que tout le monde, se souvient son ami Benaiah Tescate. Il était un joueur presque complet à un si jeune âge. C’est impressionnant.

Jonathan David a pu bénéficier d’un encadrement sain à Ottawa, a pu profiter de sa passion pour le sport sans avoir la pression des académies, comme c’est souvent le cas pour les jeunes joueurs européens. Son ascension a par la suite été fulgurante.

Il avait à peine 18 ans lorsqu’il a quitté le Canada pour faire ses débuts chez les professionnels, en Belgique. Moins de deux ans plus tard, il a été transféré à Lille OSC, un club en Ligue 1, en première division française, pour un montant record de 47 millions de dollars canadiens. Il s’agissait du transfert le plus lucratif de l’histoire pour un joueur canadien.

L'agent Nick Mavromaras et le joueur Jonathan David Photo : Courtoisie : Nick Mavromaras

À 22 ans seulement, il figure aujourd’hui parmi les étoiles montantes du soccer mondial. Il se retrouve parmi les cinq meilleurs buteurs en Ligue 1, aux côtés de joueurs comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

De le voir aux côtés de Neymar et Mbappé, c’est incroyable, reconnaît son ami Alban Meto, qui le connaît depuis l’âge de 11 ans. Je pense qu’il pourrait être même meilleur que ces joueurs. C’est possible. Il est tellement bon, il a la bonne attitude. C’est fou, mais en même temps, je sais qu’il a le niveau.

Kylian Mbappé, du Paris Saint-Germain et Jonathan David, de Lille OSC, bataillent pour la possession du ballon. Photo : afp via getty images / FRANCOIS LO PRESTI

Et l’ascension n’est pas terminée. De nombreuses rumeurs l’impliquent depuis plusieurs mois déjà. De prestigieux clubs en Angleterre, en France et en Allemagne songeraient à faire l'acquisition du joueur via un transfert. Une bonne performance à la Coupe du monde pourrait faire monter les enchères.

On peut le mettre sur une liste très haute. On vise les 10 ou 12 meilleurs clubs en Europe, explique son agent, le Québécois Nick Mavromaras. C’est normal, il est parmi les meilleurs buteurs derrière Neymar et Mbappé. L’emploi de l’attaquant est très difficile et il n’y en a pas beaucoup au sommet. Jonathan fait partie de cette élite.

Franc-tireur redoutable, Jonathan David impressionne par sa capacité à garder son sang-froid dans des moments tendus et importants. C’est ce calme légendaire qui aura inspiré le sélectionneur du Canada, John Herdman, à le surnommer l'homme de glace (iceman).

Son Q.I. football est très très élevé. Ses déplacements, tactiquement, c’est quelqu’un de très très propre. Sa finition devant le but, c’est l’un des meilleurs que j’ai vus dans ma carrière , indique Samuel Piette, milieu de terrain du CF Montréal et de la sélection canadienne.

Mais outre ses aptitudes techniques et tactiques, ce qui le différencie, c'est sa façon de se comporter à l’extérieur du terrain. Dès son plus jeune âge, il était particulièrement discipliné, choisissant avec minutie comment il s'alimentait, priorisant un entraînement avant une sortie entre amis.

Jonathan avait beaucoup de talent, mais ce n’est pas juste le talent qui lui a permis de se rendre là. Il était déjà au-dessus du lot, mais c’est son engagement. Il était tellement passionné du soccer , se souvient son ancien entraîneur Joé Fournier.

Malgré son nouveau statut de vedette, Jonathan David a su garder les pieds sur terre. Il continue de communiquer quotidiennement avec ses amis du secondaire et a même invité certains d’entre eux à la Coupe du monde. Il a su demeurer humble, une valeur qu’il lui vient de sa mère, décédée en 2019.

Je sais que c’était une femme forte qui s’est battue tout au long de cette maladie. Et moi, je dois aussi avoir ce courage de vouloir me battre, de travailler pour elle. Parce qu’elle savait que j’avais le talent et que je pourrais y arriver. Alors d’une façon, comment je performe, tout ce que je fais, c’est aussi une façon de lui rendre hommage , confie Jonathan David, en entrevue à Radio-Canada Sports.

À la Coupe du monde, Jonathan David pourra compter sur la présence de ses proches alors qu’une vingtaine de personnes ont fait le voyage pour venir l’encourager. Ce sera un moment particulièrement émotif pour sa soeur et son père.

C’était toujours le but, affirme Christophia David. Il a toujours voulu réaliser des trucs énormes dans sa vie. Nous devions être là pour le supporter.

La soeur de Jonathan David, Christophia, et son ami, Benaiah Tescate. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Jonathan David n'a pas l'intention de se contenter d’un rôle de spectateur au Qatar. Si le Canada amorce le tournoi dans un rôle de négligé, l’attaquant croit que son équipe peut créer la surprise.

Je pense que toutes les équipes ont leurs chances. Offensivement, nous avons beaucoup de bons joueurs qui sont très très rapides et qui sont bons pour marquer des buts. Ce qu’on peut faire, c’est attendre les autres équipes en transition et après, aller très vite de l’avant pour aller marquer un ou deux buts. Collectivement, nous sommes très soudés, nous travaillons très bien ensemble. Nous allons toujours nous battre l’un pour l’autre , assure-t-il.

Le Canada voudra faire mieux que lors de son unique participation au Mondial en 1986, alors qu’il n’avait pas réussi à marquer un seul but. Jonathan David pourrait bien être celui qui inscrira son nom dans le livre des records en inscrivant le premier but de l’histoire du Canada à la Coupe du monde.

Pour le Canada, il s’est toujours présenté, à tous les matchs, peu importe où nous jouions. Je pense que ça explique beaucoup pourquoi il a du succès. Il a une réelle passion pour son désir de performer pour son pays et il est très humble. Il ne se croit pas plus important que quiconque. Il a une obsession saine pour le sport , affirmait récemment le sélectionneur du Canada, John Herdman.

Si le Canada veut espérer surprendre la planète football , il aura besoin d’un Jonathan David au sommet de son art. La pression sera immense pour le joueur de 22 ans, mais le principal intéressé se dit prêt à relever le défi.

« C’est un peu la responsabilité qu’on a parce que le moment, il est là, il est dans le présent et franchement, on n’a pas le droit à l’erreur. On doit répondre présent aujourd’hui et maintenant et pas dans un an ou deux ans. »

Le premier match du Canada aura lieu mercredi, contre la Belgique.