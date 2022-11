Laurent Duvernay-Tardif est officiellement de retour dans la NFL

Le retour de Laurent Duvernay-Tardif chez les Jets de New York a été confirmé jeudi.

La veille, le joueur de ligne offensive avait été évalué par les entraîneurs des Jets. Duvernay-Tardif se joindra d’abord à l’équipe d’entraînement, question de reprendre la forme physique nécessaire à un match de football.

Il pourrait intégrer la formation des 53 joueurs réguliers assez rapidement, en raison des nombreuses blessures chez les Jets au sein de la ligne offensive.

Le garde à droite depuis le quatrième match de la saison, Nate Herbig a raté l’entraînement de mercredi en raison d’une blessure au tibia.

Laurent Duvernay-Tardif avait émis le souhait de se retrouver avec une équipe qui aurait des matchs significatifs à jouer en deuxième moitié de saison et c’est le cas avec les New Yorkais.

Les Jets sont engagés dans la course aux matchs éliminatoires, grâce à une surprenante fiche de 6 victoires et 3 défaites, la même que les grands favoris de la division Est, les Bills de Buffalo.

S’ils parviennent à vaincre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche, les hommes en vert pourraient même se hisser à égalité avec les Dolphins au premier rang, puisque ces derniers sont en congé cette semaine.

La division Est de l’association américaine est la seule où toutes les équipes présentent une fiche supérieure à ,500.

Les Jets n’auront pas la tâche facile d’ici la fin de saison avec des matchs à Minneapolis, Buffalo et Miami, mais ils affrontent aussi des équipes plus vulnérables comme les Bears de Chicago, les Lions de Détroit, les Jaguars de Jacksonville et les Seahawks de Seattle.

Entre le football et la médecine

Le Québécois avait mis sa carrière de footballeur sur pause en juin dernier pour effectuer sa résidence en médecine.

LDT a remporté le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City en février 2020. Il s'était par la suite éloigné du terrain pendant quelques mois afin de travailler dans un CHSLD à Montréal au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Le garde a toutefois vu son retour avec les Chiefs, à l’automne 2021, être terni par une fracture à une main. Il a ensuite terminé la saison avec les Jets de New York.

En juillet dernier, les Alouettes de Montréal ont acquis ses droits dans la Ligue canadienne des Stampeders de Calgary contre deux choix conditionnels au repêchage national.