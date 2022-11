Une Coupe du monde sans l’Italie : impensable?

Les qualifications pour le Mondial au Qatar ont été catastrophiques et le dernier espoir résidait dans une rencontre facile contre la Macédoine du Nord. Tellement facile que les quotidiens italiens ont ironisé en se demandant si ce pays existe vraiment.

Une défaite de 1-0 a anéanti la Squadra Azzura, trop sûre d’elle avec les quatre étoiles sur son maillot, qui représentent quatre Coupes du monde déjà acquises.

Cette élimination, une deuxième d'affilée, a été ressentie comme un séisme non seulement dans la Botte mais aussi chez les Italiens du monde entier. Amertume et exaspération chez les plus critiques, tristesse chez les inconditionnels.

Quelques unes de l'hebdomadaire italien Cittadino Canadese Photo : Radio-Canada

Parmi eux, Vittorio Giordano, directeur de l’hebdomadaire italien Cittadino Canadese, un journal qui existe depuis 1941 et qui s’adresse à la diaspora.

« On regarde le foot chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année… On a grandi avec le foot dans le sang. Ça va être vraiment triste. » — Une citation de Vittorio Giordano, directeur de l'hebdomadaire Cittadino Canadese

Vittorio est fier de nous faire visiter son journal, situé dans le quartier Saint-Michel. On peut y voir les unes qui montrent les grandes victoires de l’Italie comme en 1982 et en 2006. Malgré ce baume passager, Vittorio ne s’est pas encore remis de l’humiliation de la défaite italienne.

Je vais être triste. Je sais que je ne vais pas vivre la même ambiance que j’ai vécue il y a deux ans, en 2020, quand on a gagné la Coupe d’Europe. Moi-même, j’avais envahi le boulevard Saint Laurent. J’étais avec mes amis, on a fêté. Donc, ça va être triste, car vous savez, chez les Italiens, le foot fait partie de notre vie, de notre style de vie , admet le directeur de l'hebdomadaire.

Nick De Santis Photo : Radio-Canada / Myriam Lafrenière

« Une Coupe du monde sans l’Italie, c’est comme un Italien qui ne mangerait pas de pâtes pendant un mois. » — Une citation de Nick De Santis, ancien capitaine de l'Impact de Montréal

Dans le quartier de la Petite-Italie, il y a le café San Simeon. C’est le quartier général de Nick De Santis, ancienne vedette et capitaine de l’Impact de Montréal.

Dans ce petit bar, Nick connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Tantôt en anglais, tantôt en français, tantôt en italien, il salue les habitués les uns après les autres, offrant même des cappuccinos. Pour celui qui a connu les victoires comme les défaites, il est quand même lui aussi rempli de tristesse.

Ça fait de la peine, premièrement parce que je suis d’origine italienne : on a toujours grandi dans cette Petite-Italie en regardant les matchs de l’Italie. Je pense que non seulement pour les Italiens mais aussi pour le monde entier du foot, avoir une Coupe du monde sans l’Italie, c’est quelque chose de pas normal. Alors, comment on va suivre la Coupe du monde, et derrière qui?

Je crois que les Italiens vont se ranger derrière leur pays d’accueil, le Canada. On a une très bonne équipe et la chimie est excellente entre les joueurs. Je le sais, car l’entraîneur adjoint est mon beau-frère, Mauro Biello. Je lui parle régulièrement , ajoute l'ex-joueur de l'Impact.

Devant l’ancien magasin de sport dont il était propriétaire, une immense photo semble donner raison à l’ancien international canadien. Devant l’équipe canadienne souriante, il y a une grosse enseigne qui porte la mention Nous sommes qualifiés . Une autre photo tout aussi significative s’intitule Oui Canada .

Une photo sur la façade d'un magasin de la Petite-Italie Photo : Radio-Canada

Troisième arrêt : le quartier Villeray. Une maison qui a encore ses décorations de l’Halloween montre sans doute que son propriétaire est occupé.

Et c’est le cas, car c’est ici qu’entre deux tournées, le chanteur Marco Calliari pose ses valises. Dans son salon où se mêlent pianos, mandolines, guitares et affiches de grandes vedettes italiennes, Marco nous exprime non seulement sa tristesse mais aussi son optimisme.

« Moi, je vais me consoler en me disant qu’ils ont une Coupe d’Europe et on ne s’y attendait vraiment pas, alors je me console avec ça. En même temps, je le prends du côté positif. Ça prend des genres de grosses déceptions comme ça pour tirer l’élastique pour revenir en meilleure forme. Alors moi, je prends ça d’un bon côté. » — Une citation de Marco Calliari, auteur-compositeur-interprète

Marco Calliari Photo : Radio-Canada

Quand on lui demande derrière quelle équipe il faut se ranger, il répond spontanément que c'est le Canada, mais il aimerait peut-être aussi une surprise en voyant surgir une équipe africaine, sans oublier les équipes comme celle de l’Argentine, un pays où il y a beaucoup d’Italiens d’origine.

Avant de nous quitter, Calliari va nous jouer un classique italien à la mandoline quand je l’interrompt pour lui demander à son tour ce que représente un Mondial sans l’Italie.

C’est comme une musique italienne sans mandoline ou sans accordéon. Il faut la réinventer et surtout être patient.