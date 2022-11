Quatre ans de plus pour Infantino à la tête de la FIFA

La FIFA a indiqué jeudi que l'avocat suisse de 52 ans était le seul à avoir soumis officiellement sa candidature avant la date limite, la nuit dernière. C'est quatre mois exactement avant la date de scrutin, établie au 16 mars à Kigali, au Rwanda.

Infantino avait remporté une course à cinq candidats en 2016 afin de remplacer Sepp Blatter, et il avait été réélu par acclamation en 2019.

Il demeurera donc en poste au-delà de la Coupe du monde de 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Infantino, dont la réélection lui a permettra d'empocher 3 millions de dollars par année, pourrait poursuivre son règne au-delà de cet événement en sol nord-américain.

La constitution de la FIFA stipule qu'il pourrait demeurer en poste pour un autre cycle de la Coupe du monde, soit jusqu'en 2031.

Le mode électoral de la FIFA, avec une fédération, une voix, a permis à ses ex-présidents d'enchaîner les mandats en s'assurant du soutien d'une majorité de votants. Le Brésilien Joao Havelange a ainsi dirigé la planète soccer de 1974 à 1998, et le Suisse Sepp Blatter de 1998 à 2015.

La Fédération allemande de soccer (DFB) a néanmoins annoncé mercredi qu'elle ne soutiendrait pas Gianni Infantino, et qu'elle aurait souhaité de sa part une considération plus marquée pour les droits de la personne ainsi qu'un engagement plus important dans les questions humanitaires , selon son président Bernd Neuendorf, qui réclame par ailleurs un fonds d'indemnisation des ouvriers dans les chantiers du Mondial.

À son actif, Infantino peut avancer le gonflement constant des recettes de la FIFA, qui prévoit un chiffre d'affaires record de 7 milliards de dollars sur le cycle de quatre ans s'achevant en 2022.

Il peine en revanche à mener à bien les multiples chantiers annoncés pour réformer le soccer, depuis l'éphémère idée de Mondial biennal, abandonnée en mars, jusqu'à son Mondial des clubs élargi à 24 clubs, qui n'a toujours pas vu le jour.