Les Blue Bombers de Winnipeg, un modèle pour les Argonauts de Toronto

À quelques jours de la finale de la Coupe Grey, Mike O'Shea et les Blue Bombers de Winnipeg sont au niveau où Ryan Dinwiddie et les Argonauts de Toronto souhaitent se rendre.

Winnipeg affrontera Toronto dimanche, au Mosaic Stadium, à Regina. Les Blue Bombers visent un troisième titre de suite.

J'ai beaucoup de respect pour O'Shea et ce qu'ils ont fait à Winnipeg , a déclaré Dinwiddie mercredi, lors de la conférence de presse des entraîneurs de la Coupe Grey.

« Calgary était un peu le modèle que tout le monde voulait suivre et je pense que maintenant c'est Winnipeg. Les Stampeders restent une excellente organisation. Mais jouer dans trois Coupes Grey de suite, ce n'est pas arrivé depuis l'époque de Warren Moon. C'est assez impressionnant. » — Une citation de Ryan Dinwiddie, entraîneur-chef des Argonauts de Toronto

Winnipeg vise à devenir la première équipe à remporter trois Coupes Grey consécutives depuis qu'Edmonton a remporté cinq titres de 1978 à 1982. Moon était membre des cinq équipes, les trois dernières en tant que quart partant, avant de se diriger vers la NFL.

Winnipeg est une référence depuis que l'organisation a mis fin à une disette de 29 ans sans Coupe Grey en 2019. Les Bombers ont dominé l'Ouest ces deux dernières saisons avec des fiches de 11-3 et de 15-3. Les 15 victoires en saison constituent un record pour les Bombers.

Ils comptent au moins 10 gains au cours de chacune des six dernières saisons sous la gouverne d'O'Shea, l'entraîneur de l'année de la LCF en 2021. Il est finaliste avec Dinwiddie pour l'honneur cette année.

Pas instantané

Les Bombers n'ont quand même pas connu un succès immédiat avec O'Shea et le directeur général Kyle Walters à compter de 2013. Ils ont présenté une fiche combinée de 12-24 au cours des deux premières saisons d'O'Shea avant d'afficher un rendement de 11-7 qui a valu une place en éliminatoires.

Avant de se joindre aux Argos, Dinwiddie a été l'entraîneur des quarts avec Calgary de 2016 à 2019. Les Stampeders ont participé à trois Coupes Grey de suite (2016-2018), remportant la dernière.

Dinwiddie a dit que de côtoyer le PDG des Stampeders John Hufnagel et l'entraîneur Dave Dickenson l'ont aidé à évoluer en tant qu'entraîneur. Tout comme s'inspirer d'O'Shea et jaser avec le porteur de ballon Andrew Harris. Ce dernier a aidé Winnipeg à remporter deux Coupes Grey, avant de signer avec Toronto comme joueur autonome.

Vous apprenez auprès du plus de gens possible dans le but de vous améliorer, a dit Dinwiddie, qui termine sa deuxième saison en tant qu'entraîneur-chef à Toronto. Je dois donner beaucoup de crédit à "Huf" et à Dave. J'ai beaucoup appris d'eux à Calgary.

Et je vois ce que Mike a fait à Winnipeg. L'a-t-il fait du jour au lendemain? Non! Mais vous regardez ça et vous voulez aussi construire un modèle du même genre, qui amène du succès à long terme.

Vieilles connaissances

Toronto a terminé au sommet de l'Est au cours de chacune des deux dernières saisons. Après avoir été éliminés par Hamilton en finale de l'Est en 2021, les Argos se sont qualifiés pour la Coupe Grey avec une victoire de 34-27 le week-end dernier contre les Alouettes de Montréal.

Dinwiddie est fougueux et son équipe aussi, a dit O'Shea. Vous n'arrivez pas à ce point, vous n'arrivez pas au match final à moins de prêter attention aux détails.

O'Shea et Dinwiddie ont croisé le fer comme joueurs dans la LCF, O'Shea en tant que secondeur des Argos et Dinwiddie comme quart-arrière pour les Bombers.

O'Shea a gagné trois Coupes Grey en tant que joueur avec Toronto (1996-1997, 2004) et une autre à titre de coordonnateur des unités spéciales de l'équipe en 2012.

Dinwiddie a amorcé le match de championnat de la LCF en 2007 après que le partant de Winnipeg, Kevin Glenn, a été blessé en finale de division. Les Bombers ont toutefois perdu 23-19 contre la Saskatchewan au Rogers Centre.