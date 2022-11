Les championnes rêvent maintenant aux ligues professionnelles

Dimanche, l'équipe de soccer féminin de l'Université de Montréal a remporté le championnat national U Sports en battant sa rivale de toujours, le Rouge et Or de l'Université Laval.

C'est la deuxième fois seulement que les joueuses de soccer des Carabins décrochent le titre national. L'équipe avait été sacrée championne la première fois en 2017.

Lors de leur rencontre avec les médias mercredi, les joueuses et l'entraîneur ont souligné que le parcours vers la médaille d'or n'a pas été de tout repos.

Je pense qu'au début de l'année toutes les filles savaient qu'on n'était pas au meilleur de nos capacités. Mais on voyait ça comme une motivation pour revenir fort quand ça comptait et ça porté fruit, a dit l'entraîneur-chef des Carabins Kevin McConnell.

Le match ultime s'est d'ailleurs déroulé sous la pluie et devant une foule hostile aux Carabins, puisqu'il se avait lieu au PEPS de l'Université Laval. Un seul but a suffi pour que les Montréalaises soulèvent le fameux trophée Gladys Bean puisque le résultat final fut de 1-0.

Le Rouge et Or avait remporté les deux duels entre les équipes lors de la saison régulière, mais les joueuses des Carabins ont su se relever lors des matchs décisifs, soit en finales provinciale et canadienne.

L'équipe de soccer féminin des Carabins a remporté les championnats provincial et national U Sports. Photo : Facebook/Carabins de l'Université de Montréal

Un parcours universitaire sans fausse note

Avec cette victoire, la joueuse par excellence de l’année du Réseau du sport étudiant du Québec ainsi que du championnat U Sports, Mégane Sauvé, a bouclé la boucle de la plus belle des façons en commençant et en terminant sa carrière à l'Université de Montréal avec une médaille d'or au cou. La capitaine a maintenant les yeux rivés vers une carrière professionnelle.

La capitaine de l'équipe de soccer féminin, Mégane Sauvé. Photo : Facebook/Carabins de l'Université de Montréal

Je suis en train de regarder les options qui s'offrent à moi, peut-être en Europe ça serait intéressant, ce serait bien de continuer ma voie là-dedans, puis si l'opportunité se présente c'est sur que je vais la prendre , a affirmé la capitaine en entrevue à Radio-Canada Sports.

Elle espère aussi voir briller plus de joueuses du circuit U Sports qui manque de visibilité selon elle.

Desiree Scott Photo : Associated Press / Rui Vieira

« Il y en a une en ce moment sur l'équipe nationale qui est du réseau U Sports c'est Desiree Scott. S'il y en avait plus, je pense que je serais encore plus inspirée. J'attends que la chance des joueuses U SPORTS vienne, et je souhaite qu'elle vienne dans les prochaines années. Je crois qu'on a montré dans le tournoi qu'on a assez de talents pour être appelé en équipe nationale. » — Une citation de Mégane Sauvé

On verra si l'appel sera entendu par l'équipe nationale, d'autant plus que la Coupe du monde de soccer féminin se déroulera l'été prochain.