Le ballon avec lequel Diego Maradona a inscrit son but mythique au Mondial de 1986 avec l'aide de « la main de Dieu » s'est vendu aux enchères pour 2 millions de livres (approximativement 3,1 M$ CA), mercredi, à Londres.

La maison de vente Graham Budd Auctions avait annoncé en octobre qu'elle s'attendait à un prix entre 2,5 et 3 millions de livres (4-4,7 M$ CA).

Ce ballon a été utilisé le 22 juin 1986 lors du mémorable quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre (2-1) à la Coupe du monde à Mexico, un match disputé quatre ans après la guerre des Malouines entre les deux pays.

C'est l'incroyable doublé de Maradona, aux 51e et 55e minutes, qui a fait basculer la rencontre dans l'histoire du soccer. Le capitaine argentin avait marqué son premier but, validé par l'arbitre, du poing gauche. Il reconnaîtra par la suite avoir marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu .

Diego Maradona touche le ballon de la main devant Peter Shilton Photo : Getty Images / Allsport

Pour sa seconde réalisation, il est parti de son camp, a déposé cinq adversaires et conclu dans un angle fermé, pour marquer ce qui a été consacré but du siècle par un sondage de la FIFA en 2002.

L'Argentine a ensuite remporté le tournoi sous l'impulsion de son génial meneur de jeu, devenu à cette occasion l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

Ce ballon fait partie de l'histoire du football international. C'est sans doute le bon moment pour le partager avec le monde , avait affirmé Ali Bennaceur, propriétaire du ballon qui n'était autre que l'arbitre de ce fameux match, cité par la maison de vente en octobre.

Je n'ai pas vu la main, mais j'ai eu un doute , avait confié M. Bennaceur à l'AFP quelques jours après le décès de Maradona, en novembre 2020, à l'âge de 60 ans.

En mai, le maillot que portait l'ancien numéro 10 dans ce match a été vendu aux enchères pour plus de 11 millions de dollars canadiens, plus du double du prix prévu par Sotheby's.