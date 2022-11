La Coupe du monde au Qatar, une compétition qui peut rapporter gros

La nation championne repartira avec un peu plus de 50 millions de dollars canadiens.

Les finalistes : 37 M$

La 3e position : 33 M$

La 4e position : 31 M$

Des chiffres étourdissants et ce n'est pas fini.

De la 5e à la 8e position : 21 M$

De la 9e à la 16e position : 15 M$

De la 17e à la 32e position : 11 M$

Ce n’est pas tout! Chaque nation offrira des primes aux joueurs.

Curieusement, les joueurs uruguayens sont pour le moment les mieux nantis avec 737 000 $ chacun.

Les Bleus suivent et se partagent un peu plus de 17 000 000 $, soit 615 000 $ par joueur. En cas de victoire finale, la Fédération allemande paiera 600 000 $, soit la même somme que pour les Belges et les Anglais. La Suisse suit avec 566 000 $ et l’Espagne ferme la marche avec 500 000 $.

Pour les équipes africaines, la FIFA les aidera en versant à chacune des cinq équipes qualifiées, soit le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun et le Ghana, une somme de 14 millions pour leur participation.

La Confédération africaine de soccer a décidé de donner des primes aux équipes selon leur classement. La nation africaine qui gagnera la Coupe du monde recevra 7 millions. Le plus probable sera le montant de 1,5 million versé au quart de finaliste ou alors en cas de grande surprise, celui 3 millions au demi-finaliste.

Les primes accordées aux joueurs par chaque nation africaine n’ont pas encore été dévoilées, mais l’on sait qu’à chaque Mondial, elles font l’objet d’intenses négociations.

Le Camerounais Samuel Eto'o Photo : Getty Images / Giuseppe Bellini

On se souviendra que pour la phase finale au Brésil en 2014, les Lions indomptables du Cameroun avaient refusé de monter dans l’avion pour Rio à cause d’un différend sur le montant des primes allouées.

Une situation qui devrait être réglée pour cette fois-ci, car le nouveau président de la Fédération camerounaise n'est nul autre que Samuel Eto’o, l’ancien capitaine de l’équipe nationale qui avait mené à cette rébellion.

Pour le Canada, on ne connaît pas encore le montant de la prime. Les joueurs et leur fédération sont encore en pourparlers.

Entre les hommes et les femmes, un fossé abyssal

Les Américaines ont remporté huit médailles, soit quatre d'or, une d'argent et trois de bronze, en huit présences au Mondial. Photo : Getty Images / Elsa

Concernant les primes octroyées lors de la Coupe du monde féminine en 2019, un gouffre existe entre les hommes et les femmes. Le montant que la FIFA a donné à l’équipe championne américaine s’est élevé à un peu moins de 5 millions, soit 10 fois moins que l’équipe gagnante du Mondial qatari.

Il faut tout de même avouer que certaines fédérations font de plus en plus d’efforts pour réduire l’écart, voire l’annuler.

C’est le cas de la Fédération américaine de soccer qui a marqué l’histoire après une longue guerre menée par les joueuses. Pour les Coupes du monde, hommes et femmes auront dorénavant les mêmes primes. Si certaines fédérations commencent à emboîter le pas, d'autres sont encore loin de la parité.

On s’attendait à ce que la France, organisatrice du dernier Mondial féminin, soit avant-gardiste sur le sujet. Pourtant, on constate le contraire. En 2019, les joueuses françaises auraient reçu 55 000 $ en cas de victoire. En comparaison, à la Coupe du monde en Russie en 2018, les joueurs français en avaient reçu 10 fois plus.